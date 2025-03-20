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    北市「咬人比特犬」收容第3天仍敏感多疑 曾有2人表態願領養

    北市動保處表示，Lucky今天依然吃很少，也因長時間保持極強的警戒心，情緒易被外界舉動放大。 （台北市動保處提供）

    北市動保處表示，Lucky今天依然吃很少，也因長時間保持極強的警戒心，情緒易被外界舉動放大。 （台北市動保處提供）

    2025/03/20 16:34

    〔記者劉詠韻／台北報導〕比特犬Lucky二度跳出車窗咬傷機車騎士，目前已被安置在收容所，先前傳出嘉義一名飼主本有意領養但因親友勸阻而作罷，後來又有一名曾養高加索犬、高雄養殖魚塭大亨表達領養意願。台北市動保處回應，目前未獲得聯繫，且仍需訓犬師謹慎評估Lucky的身心狀況，確認無傷害他人之虞後，再開放民眾認養；另外，徐姓飼主至今仍未繳納20萬元罰金，也沒前來探視愛犬。

    根據曝光的這段影片可以看見，比特犬Lucky被沒入獨立籠的第3天，地上有一條專屬小被子，敏感多疑的牠不斷對著動保處人員吠叫，聲音洪亮。

    動保處技正華心惠透露，Lucky今天的收容情況雖然相較第一、二天有得到好轉，但尚未適應新環境，目前依然吃的很少，也因長時間保持極強的警戒心、情緒易被外界舉動放大，須等待所有人離開後，牠才敢進入放鬆的休息模式。

    至於接連傳出有兩位民眾有意領養Lucky，華心惠則表示未獲得相關聯繫，他提醒動保處官方網站上有認領犬隻的申請流程、法令宣教，但目前觀察Lucky對陌生環境、聲音極為敏感，後續仍須由訓犬師評估Lucky有無傷害他人之虞後才能決定是否再開放民眾認養。

    另外，徐姓飼主至今尚未繳納Lucky於3月6日在文山區，以及17日在大安區咬傷人兩件共計20萬元的罰緩。華心惠也說，原飼主若想前來探望Lucky，並不會造成不好的影響，但之後仍會透過訓犬師向徐男說明犬隻情況。

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