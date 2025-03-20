高雄機場 4月新闢3航點、7月還有美國航線

高雄機場今年1至3月航點擴張至30處，航班每週351班，已恢復至2019年水準。（圖擷取自高雄國際機場臉書）

2025/03/20 16:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全力爭取高雄機場新航線，立委賴瑞隆今天（20日）邀民航局及各航空公司，召開高雄機場新增航班點座談會，預告今年4月將新闢3航點、7月還有美國航線，明年則有星宇航空來高雄開闢東北亞新航線。

賴瑞隆今天邀請交通部民航局、中華航空、長榮航空、星宇航空和虎航航空等，召開「高雄機場新增航班航點、飛歐美航線進度說明」座談會；他表示，高雄國際機場是南台灣重要的國際門戶，高雄旅客人數持續成長，鄉親出國需求日益增加，他不斷積極努力爭取，高雄機場航班航點逐擴增，目前已爭取到恢復至疫情前水準。

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賴瑞隆指出，高雄機場今年1至3月航點擴張至30處，航班每週351班，已恢復至2019年水準；今年4月起，更將開始新闢多條航線，包括中華航空4月9日起新闢高雄至重慶航線，每週1班；德威航空4月22日起新闢高雄飛濟州航線，每週4班；越捷航空4月25日起新闢高雄飛芽莊金蘭航線，每週3班；此外，聯合航空7月11日起新闢高雄飛東京轉機至舊金山，每週7班，串聯美國舊金山、日本成田及高雄機場，將成為高雄新的「黃金航線」，提供南部國人與旅客飛美國航線。

他說，今年夏天高雄飛日本福岡航線也有望開航，目前民航局正在審核夏季班表航線，有望順利開航；此外，星宇航空也將來高雄機場，預計2026年開闢高雄飛東北亞、東南亞新航線，都有助帶動高雄商業及觀光。

華航則表示，從高雄飛往東京航班，今年5月會從12班擴增至14班；沖繩4月6日起，每週從2班增加至4班。另外，熊本2月6日開3班，未來若4月中高雄飛福岡順利飛航，將為每天都可單點、交叉進出九州，整體運送量能持續成長。

虎航公司說明，疫後在高雄開闢10條航線，今年冬季航班日本增開北海道、岡山、新千歲、越南峴港、復活島，也獨飛韓國金浦機場。航班數從每週25班提升到今年每週43班，目前常駐3架機在高雄服務，也同時規劃新機接交後，再增加1架機進駐高雄。

長榮航空則強調，去年冬季恢復52個班次，今年將擴增至56個班次，福岡航班從每週5班增至7班，比起疫情前，新增更多航運量能，未來持續開發運能服務高雄旅客。

立委賴瑞隆（中）今天邀集各航空公司，召開「高雄機場新增航班航點、飛歐美航線進度說明」座談會。（圖由賴瑞隆提供）

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