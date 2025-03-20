竹市第2場校園就博會3/22清大登場 170家企業釋2萬個職缺

新竹市第2場校園就博會本週六3/22清大登場，有 170家企業釋2萬個職缺。（記者洪美秀攝）

2025/03/20 12:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕勞動部與新竹市和陽明交大上週六舉辦首場大型校園徵才博覽會，但因遇上春雨不斷影響人潮，本週六（22日）第2場就博會在清大桌球館前舉行。有170家企業，超過2萬個職缺，包括台積電及聯電及聯發科等企業都有人力需求，鼓勵社會新鮮人及想轉職青年前往應試。

這場清大校園徵才博覽會，包括台積電、聯發科技、美光科技、Garmin、聯華電子、艾司摩爾（ASML）等170家企業提供近2萬個工作機會，且隨著AI應用型態越來越廣，與AI相關的多元跨域職務興起，也有相當多職缺，清大此次校園徵才主題為「清松補給站」，象徵大學生在求職馬拉松中的努力與毅力。「清」代表清華，「松」寓意職涯如馬拉松需穩定與策略；徵才博覽會及產、官、學的支持如同補給站，為學生提供充足的就業資源與機會，活動現場也有「清松拍貼站」韓式拍貼機。

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此次徵才活動也為國際學生規劃多項服務，包括舉辦「國際生徵才說明座談會」，全程以英文說明；徵才會場設置英語詢問服務台，為外籍同學提供即時協助；展區地圖標示提供英語問答服務的企業、活動手冊也詳列各企業對國籍的職缺需求，如頎邦科技歡迎馬來西亞籍求職者應徵，提供跨國界的職涯資源。

市府勞青處表示，竹市校園就博會接下來3月26日在元培醫事科技大學、4月22日在玄奘大學，最終場4月29日在中華大學，邀青年來應試，了解職場新趨勢。

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