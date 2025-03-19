全原運3/21開幕 高雄開紅盤奪角力1金1銀

桃源國中高孟軒在角力青少年男子組希羅式第10級，為高雄市拿下首金。（高雄市運發局提供）

2025/03/19 20:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕全國原住民族運動會21至24日登場，首場賽事角力已提早於今（19日）在高雄市立海青工商開賽，高市開紅盤由高孟軒及謝聖安率先奪下1金1銀。

本屆全原運的第1面金牌，由桃園市張瑞翔在青少年男子組希羅式第1級奪金，角力項目也是高市的奪牌重點，進帳2面獎牌，桃源國中選手高孟軒摘下青少年男子組希羅式第10級金牌，謝聖安取得青少男男子組希羅式第8級銀牌，期望延續這股氣勢，持續累積獎牌榜捍衛主場。

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高雄市運發局長侯尊堯表示，本屆賽會競賽種類分為2大類，分別為原住民傳統運動9類、擅長種類8類，合計17個運動種類，分布在高雄12個行政區27個專業競賽場地，其中也包含高雄三原住民區那瑪夏、茂林及桃源等，競賽項目不同於常見的運動項目，像是傳統鋸木、負重、狩獵、撒網等，都很值得一看！

全原運開幕典禮將於3月21日下午2時在高雄巨蛋舉辦，規劃一系列表演節目，包括排灣族創作歌手阿爆、阿美族饒舌歌手AZ李孝祖、世界合唱大賽金牌尼布恩合唱團及原住民傳統歌舞演出，歡迎民眾免費進場觀禮，典禮中將以精采開幕演出及聖火引燃，為原民運揭開序幕。

全原運期間，原民會也將在衛武營都會公園舉辦原住民嘉年華活動「TAKAO為我贏」，屆時會有豐富的150攤以上的特色市集外，還主打前所未有的原味烤豬派對，也少不了原住民歌手、樂團、舞團連續迎賓嗨瘋3天。

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