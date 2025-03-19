為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全原運3/21開幕 高雄開紅盤奪角力1金1銀

    桃源國中高孟軒在角力青少年男子組希羅式第10級，為高雄市拿下首金。（高雄市運發局提供）

    桃源國中高孟軒在角力青少年男子組希羅式第10級，為高雄市拿下首金。（高雄市運發局提供）

    2025/03/19 20:51

    〔記者許麗娟／高雄報導〕全國原住民族運動會21至24日登場，首場賽事角力已提早於今（19日）在高雄市立海青工商開賽，高市開紅盤由高孟軒及謝聖安率先奪下1金1銀。

    本屆全原運的第1面金牌，由桃園市張瑞翔在青少年男子組希羅式第1級奪金，角力項目也是高市的奪牌重點，進帳2面獎牌，桃源國中選手高孟軒摘下青少年男子組希羅式第10級金牌，謝聖安取得青少男男子組希羅式第8級銀牌，期望延續這股氣勢，持續累積獎牌榜捍衛主場。

    高雄市運發局長侯尊堯表示，本屆賽會競賽種類分為2大類，分別為原住民傳統運動9類、擅長種類8類，合計17個運動種類，分布在高雄12個行政區27個專業競賽場地，其中也包含高雄三原住民區那瑪夏、茂林及桃源等，競賽項目不同於常見的運動項目，像是傳統鋸木、負重、狩獵、撒網等，都很值得一看！

    全原運開幕典禮將於3月21日下午2時在高雄巨蛋舉辦，規劃一系列表演節目，包括排灣族創作歌手阿爆、阿美族饒舌歌手AZ李孝祖、世界合唱大賽金牌尼布恩合唱團及原住民傳統歌舞演出，歡迎民眾免費進場觀禮，典禮中將以精采開幕演出及聖火引燃，為原民運揭開序幕。

    全原運期間，原民會也將在衛武營都會公園舉辦原住民嘉年華活動「TAKAO為我贏」，屆時會有豐富的150攤以上的特色市集外，還主打前所未有的原味烤豬派對，也少不了原住民歌手、樂團、舞團連續迎賓嗨瘋3天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播