山豬毀田影響綠色環境給付 百大青農建議補助設電柵欄

百大青農張智傑配合農糧署「綠色環境給付計畫」在苗栗縣銅鑼鄉栽種16公頃硬質玉米，但玉米田遭山豬啃食破壞，產量難達最低繳交量。（圖由立委沈發惠國會辦公室提供）

2025/03/19 18:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕百大青農張智傑配合農糧署「綠色環境給付計畫」在苗栗縣銅鑼鄉栽種16公頃硬質玉米，但玉米田遭山豬啃食破壞，產量難達最低繳交量，生計恐受影響，他向縣議員羅貴星陳情，透過立法委員沈發惠協調農業部，經過將近一個月的努力，農糧署同意取消「綠色環境給付計畫」最低繳交量限制並給予該計畫獎勵金。

張智傑表示，感謝農業部體恤農民同意取消最低繳交量，但是山豬危害情形依舊存在，希望農政單位能夠給予更具體的協助。今（19）日上午，農業部林業及自然保育署指派新竹分署科長游啟皓，邀請縣府農業處科長張葦到張智傑的玉米田進行現勘，立委沈發惠國會辦公室指派秘書連森裕偕同縣議員羅貴星服務處助理羅婉方共同出席，希望中央結合地方共同努力，研議解決山豬危害的方法。

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張智傑表示現今政府所補助的電圍網設備是針對台灣獼猴防治，其制式規格並不適用於山豬，期望能參考國外電柵欄設備，成本遠比目前制式電圍網低。張葦則建議林保署將淺山平原常見野生動物危害納入電圍網補助，並考量將野生動物造成的農損納入天然災害補助。

關於是否參考國外電柵欄建立相關規範，落實在山豬防治，將野生動物造成的農損納入天然災害補助等等建議。連森裕表示將會帶回國會辦公室再與農業部研議，希望取得對農民最佳的解決方式。

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