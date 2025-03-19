澎湖「長輩會呷會哺」 假牙補助關懷列車駛進白沙

獲得補助裝假牙的長者，分享現在可以大啖美食的快樂。（澎湖縣政府提供）

2025/03/19 18:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府積極推動長者假牙補助計畫，致力提升銀髮族的咀嚼功能與生活品質。「長輩會呷會哺」關懷列車今（19）日駛進白沙鄉，縣長陳光復到場，關心長者裝置假牙後的適應情況，與長輩們親切互動。

陳光復說，關懷列車已陸續走訪馬公、澎南及湖西等地區，深入社區關懷長者需求。今天來到白沙，看到許多長輩在裝上假牙後，開懷說話、自在歌唱，笑容更加自信，且因為能夠正常咀嚼，飲食狀況大幅改善，有助於營養攝取，令他感到欣慰。他分享，許多長者向澎湖縣政府回饋，自從裝上假牙後，以前無法享用的美食，如今都能夠品嚐，生活品質大大提升，心情也更加愉悅。

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澎湖縣政府自推動65歲以上長者假牙補助政策，全口假牙補助5萬元，半口補助2萬5000元，截至目前已有近1800位長者受惠，其中白沙鄉有超過220位長輩受益。陳光復呼籲長者，裝上假牙後，仍須注重日常清潔與保養，養成良好的口腔衛生習慣，定期檢查假牙，確保其耐用度與舒適度，以維護口腔健康。

今日幸福感恩餐會，白沙籍縣議員魏睿宏、宋昀芝、副縣長林皆興、祕書長楊書舜、衛生局長陳淑娟、社會處長周柏雅等人一同到場，與衛生局團隊一同關懷長者健康，進行衛教宣導，提醒長輩們注意假牙保養及正確飲食方式，讓補助政策真正發揮效益。

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