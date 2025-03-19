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    南市養鹿產業轉型 發展休閒產業觀光鹿場

    3至6月是國產鹿茸採收季，台南市養鹿產業6都第一。（記者楊金城攝）

    3至6月是國產鹿茸採收季，台南市養鹿產業6都第一。（記者楊金城攝）

    2025/03/19 18:31

    〔記者楊金城／台南報導〕3至6月是國產鹿茸採收季，台南市養鹿協會、台南市農業局今天（19日）在有養鹿文化背景的佳里區北頭洋平埔聚落推廣南市優質鹿茸、鹿肉及其相關加工製品，協會理事長許海龍表示，養鹿產業要有前景，未來要轉型發展休閒農業觀光鹿場。

    南市現有49場養鹿場，飼養2377頭鹿，鹿茸年產量約3571公斤、產值8400萬元，全國第二、六都第一，鹿場在佳里、七股、學甲、下營、柳營等地，飼養台灣水鹿最多。

    平埔西拉雅族早年有獵鹿、養鹿文化，台南市養鹿協會、台南市農業局特地選在佳里北頭洋平埔聚落推廣南市優質鹿茸、鹿肉及其相關加工製品，傳承產業的傳統價值，盼加深民眾對於養鹿文化和加工品的認識，開拓國產鹿茸、鹿肉市場。

    南市農業局畜牧科科長徐幸君指出，鹿茸被視為珍貴藥材，鹿茸藥酒、龜鹿二仙膠是養生補品，為增加鹿茸應用多元性及創意度，農業局持續輔導養鹿協會積極開發鹿茸相關產品，拓展市場，近年更研發出麻辣鹿肉料理包、鹿茸黑豆茶包、鹿茸大棗飲、龜鹿茸益飲、養生鹿茸五穀粉等商品，不僅讓食用性更加便利，也能滿足現代養生消費需求，爭取更多消費者。

    許海龍養鹿40年，他說，「鑣客」最常出沒風景區、醫院，民眾如遇上推薦來路不明的鹿茸藥酒，千萬小心別上當，鹿場也只會出售新鮮鹿茸，民眾可認明具「國產鹿茸標章」之新鮮鹿茸，品質有保障，再到中藥房購買中藥材浸泡藥酒。

    國產鹿茸受到進口貨挑戰，年輕世代的接受度更要拓展，許海龍指出，養鹿業未來要轉型發展休閒農業才有新出路、提升產業價值，可以發展觀光鹿場，結合參訪鹿場、食安、手作體驗遊程更有趣，讓民眾了解養鹿產業、檢疫安全把關、商品創新。

    南市推出優質鹿茸、鹿肉及其相關加工製品，開拓市場。（記者楊金城攝）

    南市推出優質鹿茸、鹿肉及其相關加工製品，開拓市場。（記者楊金城攝）

    台南市養鹿協會理事長許海龍推薦鹿茸藥酒由民眾購買具「國產鹿茸標章」之新鮮鹿茸，再去買藥材浸泡藥酒。（記者楊金城攝）

    台南市養鹿協會理事長許海龍推薦鹿茸藥酒由民眾購買具「國產鹿茸標章」之新鮮鹿茸，再去買藥材浸泡藥酒。（記者楊金城攝）

    台南市養鹿協會、台南市農業局今天（19日）推廣南市優質鹿茸、鹿肉及其相關加工製品，未來並轉型發展休閒農業。（記者楊金城攝）

    台南市養鹿協會、台南市農業局今天（19日）推廣南市優質鹿茸、鹿肉及其相關加工製品，未來並轉型發展休閒農業。（記者楊金城攝）

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