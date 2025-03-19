高雄懂玩！兒童連假將打造「樂高雄」 6米高衝浪小樂要來了

600位學童將與樂高專業認證大師黃彥智一起用積木共創畫作，最終完成的96塊版圖將於活動中展出。（圖由台灣樂高提供）

2025/03/19 17:05

〔記者許麗娟／高雄報導〕為連接兒童節連假，高雄市政府與台灣樂高合作，將於4月3至6日在衛武營國家藝術文化中心舉辨「樂高雄」活動，現場將有6米高巨型「小樂」以衝浪造型吸睛，更有多個樂高牆、樂高賽車手和樂高雄塗鴉等關卡與活動，要陪大小朋友好好樂一波！

高雄市教育局表示，去年10月台灣樂高在高雄衛武營國家藝術文化中心設置巨型撐傘樂高人，搭配結合創造力的多個體驗關卡，都引發民眾的高度迴響；今年兒童節，「小樂」將以全新的衝浪造型結合港都造景現身，活動期間小朋友可以在「樂高雄牆」共創拼砌創意；一起「玩樂發車」成為樂高賽車手；參與「樂高雄塗鴉」， 還有多項拍照打卡互動合照，即有機會獲得扭蛋機會，扭出樂高雄限定小禮物。

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活動也邀請樂高專業認證大師黃彥智製作巨型共創「樂高雄」畫，即日起至3月25日在12所偏鄉學校舉辦工作坊，讓600位學童一起用積木共創畫作，最終完成的96塊版圖將於4月3至6日在高雄衛武營藝術文化中心展出。

樂高雄活動期間，衛武營周邊也將舉辦市集、劇團表演、唱跳表演、戶外電影播放、氣墊樂園等與小朋友同歡！

4月3至6日在衛武營國家藝術文化中心南廣場，將舉辦舉辨「樂高雄」活動。（圖由台灣樂高提供）

小朋友將可到場玩樂高及闖關活動。（台灣樂高提供）

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