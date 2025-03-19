兒童節雲林童樂！虎尾農博生態區變身遊樂園 3/30~4/5暢玩

雲林縣政府將農博生態園區打造成兒童遊樂園，3月30到4月5日歡迎大小朋友同樂。（記者李文德攝）

2025/03/19 17:26

〔記者李文德／雲林報導〕兒童節即將到來，雲林縣政府去年將虎尾農博生態園區打造成兒童樂園，單日湧入5萬人次。縣府今年延續好口碑，3月29日在六大分局轄區規劃遊樂主題區，30日到4月5日再度將農博打造成兒童樂園，一連8天讓家長帶小朋友「High」翻雲林。

雲林縣府2019年起每逢兒童節前夕在縣內6大分局轄區打造氣墊城堡、主題樂園等，讓家長就近帶小朋友玩樂，去年首次在農博園區規畫遊樂園，開放僅一天就吸引超過5萬人次遊樂。

請繼續往下閱讀...

教育處長邱孝文說，去年開放時間短，不少家長及孩童反映「玩不夠」，因此規劃3月29日分別在斗六膨鼠森林公園、虎尾圓環停車場、土庫、斗南、北辰、麥寮、中山國小7地點規劃氣墊城堡、闖關活動，每區準備1000份禮物，要給闖關通過小朋友領取。

教育處說，3月30日到4月5日在虎尾農博生態園區打造遊樂園，有60攤特色市集、8種大型遊樂設施開放上午9點到晚間9點讓大家進入免費暢玩。

邱孝文說，本月30日、4月3到5日特別安排變裝遊行、布偶秀、趣味競賽、攀樹體驗讓民眾體驗，相關活動3月20日12點到3月26日12點開放報報名，此外，3月31日到4月2日為「學校日」，讓縣內幼兒園、國小預約進入體驗，農博園區樂園除了將發出3萬份精美禮物外，更有摸彩活動。

雲林縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤等人今天出席宣傳會。張麗善說，今年兒童節活動不僅兒童樂園活動延續到清明連假，更開放夜間遊樂園，讓小朋友盡情歡樂。此外，縣府為小朋友準備的兒童節禮物，是搭配今年全國運動會在雲林的魔術方塊，兒童節前發送給幼兒園及國小學童。

雲林縣政府搭配今年全國運動會設計魔術方塊，兒童節夕發送給縣內幼兒園及國小學童。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法