桃園復興上巴陵降3月雪 水蜜桃果園與茶園受影響

桃園市復興上巴陵地區18日清晨降下罕見3月雪，目前正值水蜜桃開花期、高山茶萌芽期，其中，上巴陵茶園2公頃受影響。（農業局提供）

2025/03/19 15:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市復興上巴陵地區18日清晨降下罕見3月雪，積雪厚度約3至5公分，目前正值水蜜桃開花期、高山茶萌芽期，桃市府農業局表示，受影響包括上巴陵水蜜桃果園10公頃、茶園2公頃，今（19）日未再降雪，已派員關心並提醒農友後續遲發性災損觀察與通報。

農業局長陳冠義表示，受到大陸冷氣團影響氣溫驟降，農業局超前部署，16日中央氣象署針對桃園市發布低溫特報後，立即啟動寒流應變機制及災害通報，正值水蜜桃開花期以及高山茶萌芽期，已提前提醒農友在低溫來臨前3至5天及時灌水防止霜凍，降低遲發性農損，但因降雪導致上巴陵地區正長新芽茶園及開花期水蜜桃果園受影響，初步觀察茶園影響範圍約2公頃，水蜜桃果園10公頃、約1000顆。

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陳冠義表示，若發布低溫特報即會啟動寒流應變措施及災害通報，另輔導補助相關感監測儀器，透過氣象站微系統數據傳回智慧農業防災平台，推播預警防範措施，並提供潛在致災作物產銷班群組最新資訊，防範未然將傷害降到最低。

桃園市復興上巴陵地區18日清晨降下罕見3月雪，目前正值水蜜桃開花期、高山茶萌芽期，其中，上巴陵茶園2公頃受影響。（農業局提供）

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