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    基隆生育獎勵金每胎由2萬提高到3萬 預計今年5月公告實施

    基隆市議會修正通過「基隆市生育獎勵金自治條例」，每名新生兒獎勵金從2萬提高到3萬元，預計最快5月公告實施。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會修正通過「基隆市生育獎勵金自治條例」，每名新生兒獎勵金從2萬提高到3萬元，預計最快5月公告實施。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/19 16:42

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會今天修正「基隆市生育獎勵金自治條例」，基隆市的生育獎勵金從原先每名2萬元提高到3萬元。因應同婚法制化，同性婚姻收養的新生兒也可以申請補助，新生兒出生前父母一方從北北桃遷入基隆，也視同連續設籍基隆；市府民政處長張淵翔表示，預計今年5月可公告實施，不溯既往。

    各縣市為獎勵生育都祭出獎勵金，基隆市2013年獎勵金是1胎補助1萬元，2015年提高為1胎補助2萬元，去年即編列了4180萬預算，將獎勵金調高與北北基桃一樣每名3萬元。市府修正自治條例，今天市議會審查通過。

    修正通過的「基隆市生育獎勵金自治條例」，最重要的是將生育獎勵金從每名2萬元提高為3萬元。另外，因應同性婚姻法制化，同性婚收養的子女也納入獎勵金發放範疇。

    除此之外，原先自治條例規定申請生育獎勵金，新生兒父母至少有一方須設籍基隆市1年以上，且申請時仍設籍基隆。考量基北北桃是共同生活圈，因此設籍規定放寬為父母一方必須在新生兒出生前10個月設籍在基隆市；若新生兒出生時父母在基隆設籍不滿10個月，但是從台北市、新北市或桃園市遷入基隆市，也放寬認定視為連續設籍基隆市。

    該自治條例修正後，市府收到市議會公文，將報內政部核備後公告實施。不過，鄭文婷、陳冠羽等多位議員對於收養再收養等情況，有可能存在重複請領疑義，要求市府要製作懶人包等加強宣導，讓民眾對新法易懂便民。

    據基隆市民政處的統計數據，2024年基隆出生人數為1337人，但市府符合發放生育獎勵金僅有1298人，共發放2596萬元，今年編列了4180萬元的預算因應。

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