驚喜！繁殖羽「白琵鷺」 優雅現身竹市金城湖

新竹海岸驚喜發現罕見的繁殖羽「白琵鷺」美麗優雅現身在金城湖。（圖由新竹市野鳥學會提供）

2025/03/19 15:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市野鳥學會日前舉行3月例行鳥類調查，在金城湖發現1隻身披繁殖羽的白琵鷺（Platalea leucorodia），相對於大家熟悉的黑面琵鷺，白琵鷺在台灣是比較少見的鳥，而近距離觀察白琵鷺的繁殖羽色，更是許多鳥友的首度經驗，此一發現也讓調查人員振奮。

新竹市野鳥學會表示，白琵鷺與黑面琵鷺都是台灣的冬候鳥，兩者最明顯的差別在臉部與嘴喙的顏色。黑面琵鷺的臉部和嘴喙都是黑色，而白琵鷺的臉部是白色的，黑色的嘴喙末端則帶有黃色。牠們來台度冬、春天返回北方繁殖。因此，在台灣能看到繁殖羽的機會十分短暫，通常只有春季遷徙前的這段時間，才看得到華麗的繁殖羽。

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而出現在金城湖的白琵鷺，正是準備啟程北返的個體，牠的後腦長出華麗的長羽冠，仙氣飄逸；黑色的嘴喙末端呈現鮮黃色；胸前的羽毛也出現黃色，與通常見到的單純白羽色及黑色嘴喙有相當大的差異。

野鳥學會理事長陳慎哲表示，全球共有6種琵鷺，其中北半球有兩種：黑面琵鷺分布在東亞，而白琵鷺分布在歐洲、亞洲、西北非，其中黑面琵鷺是瀕危物種。台灣位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中央，西海岸濕地環境優異，每年都有這2種琵鷺來台度冬。而分布在南半球的4種琵鷺主要在澳洲、南美洲、南非洲等地區繁殖。牠們都以濾食的方式攝取水生小生物，大多數棲息在沿海濕地、湖泊與河口等地。琵鷺家族以其獨特的扁平湯匙狀嘴喙聞名，是濕地生態系的重要指標物種。

新竹鳥會此次進行鳥類調查共動用鳥友志工21人，在竹市海岸分7條路線同步進行鳥種調查，共記錄到鳥種88種，發現除白琵鷺、黑面琵鷺外，不少鴨科、鷺科、鷸鴴科也已經披上繁殖羽。3月份正適合踏青並欣賞美麗的水鳥，金城湖更是近距離觀察野鳥的絕佳場域，尤其冬候鳥即將啟程北返，能見到繁殖羽的機會不多，喜愛野鳥市民可來觀賞大自然的盛宴。

新竹海岸驚喜發現罕見的繁殖羽「白琵鷺」美麗優雅現身在金城湖。（圖由新竹市野鳥學會提供）

新竹海岸驚喜發現罕見的繁殖羽「白琵鷺」美麗優雅現身在金城湖。（圖由新竹市野鳥學會提供）

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