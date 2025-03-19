寵物分級管理架構農業部明討論 動保團體盼盡速落實

鱷龜的咬合力驚人，農業部1月開始討論的禁止飼養輸入清單中就有鱷龜。（圖由新北市動保處提供）

2025/03/19 15:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部1月邀集相關團體與專家討論包含955種物種在內的禁止飼養或輸入的動物清單，相關清單雖還在討論中，但引起特殊寵物界的不滿，農業部明天將再邀專家與團體舉行「寵物分類分級管理架構研商會議」，動保團體台灣動物社會研究會今（19日）指出，應盡速讓寵物分級管理上路，落實寵物黑白灰名單。

過去特殊寵物缺乏管理，也引發相關動物權益是否獲得充分保障等爭議，農業部動保司1月時曾邀專家討論是否增列禁止輸入或飼養動物，種類高達955個物種，根據名單，指定禁止輸入或飼養包含22類，如眼鏡凱門鱷、犰狳科所有種、河狸所有種、犬科所有種（家犬除外）；另外禁止飼養8種，包含緬甸蟒、浣熊、鱷龜所有種等；外界以為農業部的清單可能隨時會上路，引發不滿與討論，部分飼主還上街靜坐抗議，動保司則澄清該名單都還在討論階段，並且清單實施沒有時間表，不會提前上路，也指出名單中的955個物種，就有7百多種都在多年前就已禁止輸入。

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動保司明天將邀請專家團體討論分級管理架構，動社副執行長陳玉敏表示，1月時的研商會議在社會溝通部分不盡完善，但這些禁止飼養的寵物黑名單，是農業部委託工研院找專家學者與產業團體用2年的時間諮詢與評估，評估的方式就是看寵物是否有公共風險，例如該蛇是否有劇毒，若不慎於野外溢出，可能帶來巨大風險，當時評估方式分5級，由專家學者評估後才列入，許多物種更早就在國際禁養，直言即使再評估100次，會進入黑名單的物種就是不建議人工飼養繁殖。

陳玉敏表示，過去如綠鬣蜥、狐獴、緬甸蟒等特殊寵物的主管機關模糊，林業保育署會認為這些動物是人工飼養，非野保法定義的野生動物，當年許多這類寵物多為走私、缺乏管理，隨農業部成立動保司，才終於開始要積極管理非犬貓的物種，認為要給予公務部門肯定。

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