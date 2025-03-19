桃市蘆竹區遊八公園有高地落差易跌倒 斥資1500萬改造預定年底前完工

蘆竹區遊八公園可望於年底前完成改造。（記者周敏鴻攝）

2025/03/19 14:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區南順八街、南福街186巷口的遊八公園，高低落差較大，孩童遊玩時容易跌倒受傷，經桃園市議員錢龍爭取蘆竹區公所透過問卷收集居民意見後，規劃1500萬元的遊八公園改造計畫，送交工務局代辦後，預計6月間可決標、年底前可完工。

遊八公園闢建於2003年，佔地約2000平方公尺，公園內除種植林木外，還設置體健設施、兒童遊具區等，錢龍說，遊八公園是南崁生活圈內的鄰里型公園，適合居民休憩運動，但公園內土質不佳，導致多處出現高低落差，孩童在公園內遊玩奔跑時，很容易會跌倒受傷。

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2023年底，錢龍爭取在蘆竹區公所舉辦遊八公園改造可行性評估說明會，邀來居民共同針對公園改造方向提出建議，更透過問卷調查來收集居民的意見，錢龍說，問卷共回收614份，居民或建議綠地比、或提出體健類型設施需求、或希望增加涼亭與座椅等，後續再採由下而上的公民參與式設計來繪製遊八公園初步規劃圖等資料，成功向桃園市政府爭取到1500萬元經費。

蘆竹區公所農經課的遊八公園改造專案計畫將送交市府工務局申請代辦，公所人員表示，預計3月底前再度召開地方說明會後，5月可辦理招標、6月份若順利決標，遊八公園的改造計畫，今年底前就可望完成。

桃園市議員錢龍（前）希望遊八公園改造後，能讓居民在公園內休憩或運動都更安全。（記者周敏鴻攝）

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