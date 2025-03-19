遶境活動煙火、噪音陳情遽增 桃市府首制定遶境作業指引

桃園龍德宮四媽祖南巡遶境是桃園宗教盛事之一，每年吸引大批信眾參與。（資料照，警方提供）

2025/03/19 13:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕遶境活動煙火、噪音陳情遽增，桃市府將制定輔導宗教遶境活動作業要點草案，其中將提供遶境活動自主檢核表，要求宮廟遶境前針對法規面、活動面自主檢核，若遶境過程有違反法規將開罰，草案目前於市府簽核中，預計今年3月底前完成行政程序後發布，另高樓層密集住宅區周邊全日禁放高空煙火限制，將由環保局完成法治作業後發布。

副市長蘇俊賓今（19）日主持市政會議表示，近年有關宗教慶典煙火、噪音相關的陳情案件持續增加，接下來也將進入遶境高峰期，桃市府將全國首創制定輔導宗教遶境活動作業要點草案，也就是遶境活動的指引辦法，尤其針對高樓層密集住宅區、都會區及學區，加強重大節慶活動煙火施放、噪音管制，一方面讓桃園的宗教文化傳承越做越好，另一方面也兼顧市民生活品質。

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蘇俊賓表示，草案研擬前花了很多時間與宮廟代表交換意見，宮廟普遍接受度高，也收到很多回饋如宮廟減碳、減香等，除了指引辦法，未來警察局、消防局、環保局、區公所等單位在受理宮廟遶境活動申請時，將提供宮廟自主檢核表，檢視噪音、減廢、空污等是否符合規範。

民政局說明，輔導宗教遶境活動作業要點草案，主要在加強各機關對於輔導宮廟遶境行為的合作，從申請路權開始提供宮廟自主檢核表，避免遶境發生違法或違規行為，審查過程中，從環保局、消防局、警察局針對可能發生擾民的違規行為主動出擊輔導，到區公所對宮廟遶境若發生重大違規事件應有的檢討作為，透過機關間與宮廟的合作，將遶境活動影響降至最低。

民政局表示，自主檢核表主要分為法規、活動2大面向，法規面檢視遶境活動中有無違規或違法的可能，若發生將會依法開罰，活動面則檢核是否提供減少施放煙火、燒金紙等友善措施，此部分屬於鼓勵性質，目前草案於市府簽核中。

民政局統計，桃園市立案宮廟目前有310間，舉辦大型遶境活動的宮廟包括蘆竹龍德宮、桃園護國宮、桃園廟景福宮、壽山巖觀音寺等。

遶境活動煙火、噪音陳情遽增，桃市府將制定桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點草案，副市長蘇俊賓19日主持市政會議表示，希望桃園的宗教文化傳承越做越好，也能兼顧市民的生活品質。 （記者鄭淑婷攝）

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