為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    遶境活動煙火、噪音陳情遽增 桃市府首制定遶境作業指引

    桃園龍德宮四媽祖南巡遶境是桃園宗教盛事之一，每年吸引大批信眾參與。（資料照，警方提供）

    桃園龍德宮四媽祖南巡遶境是桃園宗教盛事之一，每年吸引大批信眾參與。（資料照，警方提供）

    2025/03/19 13:06

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕遶境活動煙火、噪音陳情遽增，桃市府將制定輔導宗教遶境活動作業要點草案，其中將提供遶境活動自主檢核表，要求宮廟遶境前針對法規面、活動面自主檢核，若遶境過程有違反法規將開罰，草案目前於市府簽核中，預計今年3月底前完成行政程序後發布，另高樓層密集住宅區周邊全日禁放高空煙火限制，將由環保局完成法治作業後發布。

    副市長蘇俊賓今（19）日主持市政會議表示，近年有關宗教慶典煙火、噪音相關的陳情案件持續增加，接下來也將進入遶境高峰期，桃市府將全國首創制定輔導宗教遶境活動作業要點草案，也就是遶境活動的指引辦法，尤其針對高樓層密集住宅區、都會區及學區，加強重大節慶活動煙火施放、噪音管制，一方面讓桃園的宗教文化傳承越做越好，另一方面也兼顧市民生活品質。

    蘇俊賓表示，草案研擬前花了很多時間與宮廟代表交換意見，宮廟普遍接受度高，也收到很多回饋如宮廟減碳、減香等，除了指引辦法，未來警察局、消防局、環保局、區公所等單位在受理宮廟遶境活動申請時，將提供宮廟自主檢核表，檢視噪音、減廢、空污等是否符合規範。

    民政局說明，輔導宗教遶境活動作業要點草案，主要在加強各機關對於輔導宮廟遶境行為的合作，從申請路權開始提供宮廟自主檢核表，避免遶境發生違法或違規行為，審查過程中，從環保局、消防局、警察局針對可能發生擾民的違規行為主動出擊輔導，到區公所對宮廟遶境若發生重大違規事件應有的檢討作為，透過機關間與宮廟的合作，將遶境活動影響降至最低。

    民政局表示，自主檢核表主要分為法規、活動2大面向，法規面檢視遶境活動中有無違規或違法的可能，若發生將會依法開罰，活動面則檢核是否提供減少施放煙火、燒金紙等友善措施，此部分屬於鼓勵性質，目前草案於市府簽核中。

    民政局統計，桃園市立案宮廟目前有310間，舉辦大型遶境活動的宮廟包括蘆竹龍德宮、桃園護國宮、桃園廟景福宮、壽山巖觀音寺等。

    遶境活動煙火、噪音陳情遽增，桃市府將制定桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點草案，副市長蘇俊賓19日主持市政會議表示，希望桃園的宗教文化傳承越做越好，也能兼顧市民的生活品質。 （記者鄭淑婷攝）

    遶境活動煙火、噪音陳情遽增，桃市府將制定桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點草案，副市長蘇俊賓19日主持市政會議表示，希望桃園的宗教文化傳承越做越好，也能兼顧市民的生活品質。 （記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播