惠光導盲學校喜迎10隻「拉拉」創紀錄！流浪狗不能當導盲犬原因曝

拉布拉多「Donut」本月初誕下10隻寶寶，為惠光導盲犬學校增添生力軍。（本報合成，擷取自惠光導盲學校/FB）

2025/03/19 13:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕惠光導盲犬學校近日傳來喜訊！導盲犬種母「Donut」順利產下10隻拉布拉多幼犬，不僅為未來的導盲犬隊伍注入新血，更創下該校成立以來單胎幼犬數量最多的紀錄。許多人好奇為什麼不能訓練流浪犬成為導盲犬，惠光解釋，導盲犬的祖宗八代都不能有攻擊他人的紀錄，但流浪犬的成長背景、健康狀況及個性等因素難以掌握，在訓練成功率上更是遠低導盲犬血系的狗狗。

惠光導盲犬學校17日於臉書粉專分享，導盲犬的培育過程相當嚴格，從種犬的篩選開始，除了確保健康狀況，最重要的是牠們的個性必須溫和、穩定，且完全沒有攻擊性。由於導盲犬需要陪伴視障者穿梭在人群密集的環境中，例如擁擠的捷運或公車，因此「祖宗八代沒有攻擊紀錄」是關鍵標準之一。

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不少人好奇，為何不能訓練流浪犬成為導盲犬？惠光導盲犬學校解釋，流浪犬的成長背景、健康狀況及個性等因素難以掌握，訓練的成功率遠低於來自導盲犬血系的幼犬。此外，導盲犬的培育需要精挑細選，每一胎都會從幼犬中挑選合適的個體來延續導盲犬的血脈，確保未來的導盲犬具備穩定的遺傳特質。

這次誕生的10隻拉布拉多寶寶，是來自香港導盲犬協會的交換生「Donut」與惠光本土培育的種犬「Rudy」所生。牠們未來將接受專業訓練，成為視障者的最佳夥伴。而在正式訓練前，這些幼犬將進入「寄養家庭」學習適應人類環境，惠光導盲犬學校也同步開放申請，希望有愛心的民眾能加入培育導盲犬的行列。

此外，惠光導盲犬學校也分享了一個有趣的小知識，「藍色訓練中背心」代表導盲種犬，而「紅色訓練中背心」則是導盲幼犬的標誌。

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