竹縣六家、湖口高中「69顆星」 成功錄取理想校系

新竹縣立湖口高中今年有39名學生成功透過繁星錄取心中的理想大學校系。（取自竹縣府官網）

2025/03/18 18:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕114學年度的大學繁星推薦第1類到第7類學群於今天放榜，新竹縣的六家、湖口2所縣立高中共有「69顆星」成功錄取理想校系，其中六家高中獲錄取的30人中，有22人將成為國立大學學生，該校雙語實驗班學生呂靖薰更通過第8類高雄醫學大學牙醫系第1階段篩選。

縣府教育局表示，今年繁星共錄取全國366所高中所推薦的1萬4309名一般生，錄取率為64.12%，比去年稍減少0.07%。今天通過繁星推薦第8類學群的醫學系和牙醫系第1階段篩選的學生，將於5月15日起到6月1日進行第2階段甄試，6月2日甄選會將公告最終錄取名單。

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新竹縣立六家高中今年報名繁星的學生中，有一半獲得錄取，其中22人上了國立大學，佔率取者中的7成3；這些包含台大物理治療系和土木系、清大材料系跟動力機械系、陽明交大理學院科學學士學位學程、成大會計學系及環境工程學系、政大外交學系、以及台北醫藥學系等頂尖大學校系。

其中，高一就決定選讀醫藥學群的黃守嬅，以在校成績1%錄取台大物理治療系。陳筠珊也以在校成績1%錄取陽明交大理學院科學學士學位學程。

縣立湖口高中則有39人上榜，錄取率達83%，其中錄取台大、中山、暨大、中興、中正等國立大學共15人。

該校錄取台大政治系公共行政組的曾奕凱來自該校國中部管樂班，當初選擇直升，果然在擁有充分的時間，自主安排課業和持續練習吹奏技巧下，不負眾望摘星成功。

許書函當初也是選擇就近入學，她把省下的車程用來加強學科學習，終以校排1%之姿，錄取中山大學資管系。

至於沈恩宇國中時就立定志向要學法、政，因此持續透過校方安排的社會探究課程，結合參訪外交部、模擬法庭等，這次也如願錄取國立暨南大學公共行政與政策學系。

新竹縣立六家高中這次錄取繁星的學生中有7成3將是國立大學的準新鮮人。（取自竹縣府官網）

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