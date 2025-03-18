雲林縣民吳榮、張景科獲國際肯定 張麗善親貼紅榜祝賀

雲林縣交趾陶藝師吳榮（右）獲選國際史懷哲基金會2024年「藝術與科學獎章」卓越貢獻獎，雲林縣長張麗善（中）、文觀處長陳璧君前往張貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

2025/03/18 18:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國際史懷哲基金會2024年「藝術與科學獎章」卓越貢獻獎名單揭曉，雲林縣交趾陶藝師吳榮、前雲林古坑咖啡產銷班長張景科獲獎，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君今（18）日前往貼紅榜祝賀。

62歲吳榮是雲林縣傳統工藝交趾陶保存者，18歲開始學交趾陶工藝，傳承「葉王」技藝，至今深耕交趾陶傳統工藝逾40年，作品除以神話傳說、民間故事及祥獸等為主軸，有多件精湛呈現女性神韻塑像作品，不僅積極創作及參展，更培育後進，獲獎無數。

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78歲張景科在古坑台灣咖啡產業重建的重要關鍵人物之一，早年與父親張邦魁、叔叔劉佳壹都在「雲林縣經濟農場咖啡加工廠」服務，他見證古坑台灣咖啡原鄉歷史，全程參與咖啡後製一貫化處理流程，20多年前古坑華山災後重建，重新找回台灣咖啡，張景科擔任咖啡產銷班班長、華山休閒產業促進會創會理事長，並創立山海觀咖啡莊園。張景科不斷研發創新，從平價美食咖啡香腸，到他自己研究機器、發酵方式的麝香蜜咖啡，還把咖啡果皮、果膠再利用做出咖啡花菓茶、咖啡酵素、咖啡醋。

張麗善表示，2024年國際史懷哲基金會「藝術與科學獎章」卓越貢獻獎有4位傑出人士獲獎，雲林就有2位，展現雲林在傳統工藝與現代創新領域的深厚底蘊，除頒發雲林之光，也與縣民一起分享他們的榮耀。

咖啡老頑童張景科（中）榮獲國際史懷哲基金會2024年「藝術與科學獎章」卓越貢獻獎，雲林縣長張麗善（右）、文觀處長陳璧君前往張貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

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