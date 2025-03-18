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    繁星再創全國最多！ 潮州高中131人上榜 醫、牙首階段都有人通過

    潮州高中今年的繁星錄取人數及錄取率再雙雙位居全國第一，其中錄取人數更是打破紀錄。（記者陳彥廷攝）

    潮州高中今年的繁星錄取人數及錄取率再雙雙位居全國第一，其中錄取人數更是打破紀錄。（記者陳彥廷攝）

    2025/03/18 17:15

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕繁星升學今天放榜，但潮州高中的繁星推薦再創高達131人，且在成大醫學系及高醫牙醫系都有學生通過首階段，錄取率達到75%，由於今年全國繁星上榜人數是近6年最低，國立潮州高中卻是逆勢突破，不僅是學校本身的成績為歷年最佳，在全國也再度奪下錄取人數全國第一的佳績。

    潮州高中過去10年間繁星推薦入學錄取人數與錄取率其本上都是在全國名列前茅，顯示「質量均優」的穩健發展政策奏效且長期維持，縱使每年錄取人數因學生個人的選擇難免有所波動，但整體仍維持在高檔，10年來均能保持錄取人數90人以上，且已數度獲得全國第一的佳績。

    潮州高中今年共有129人通過繁星錄取大學，台、清、陽明交通及成大通通有，還有2人通過醫、牙的首階段，校長林逸文說，在106學年度就已開啟錄取人數第一的開頭，在接下來111學年度及114學年，再接再勵皆獲得全國第一，其中109、112、113學年度也都維持在全國前5名，成績相當穩定，是長期所累積下來的輔導機制奏效。

    林逸文說，以往每年錄取人數維持在90到117人間，但今年度的繁星錄取人數卻是令人喜出望外，不僅是一舉突破舊紀錄，且在所有學校教職同仁鼎力輔導支持下，以131人錄取打破歷年來全國紀錄，全校上下都為準大學生感到開心。

    林逸文強調，潮州高中善用社區高中的優勢，長期所累積對升學管道的經驗，對學生在升學輔導與適性發展上，是更能貼近所有學生的需求，每位老師不僅熟悉各類升學管道，對學生也非常熟悉，並加以說明分析升學的落點預測，加上說明輔導，讓學生能更能選己所好。

    此外，潮州高中今年在特殊選才升學管道上也輔導學生有成，今年已有49人錄取，培養學生適性發展，校方指出，學生選定方向往質量均優可進入適合的校系，善用管道，達成多元升學。

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