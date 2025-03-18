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    樹林蓋新北大巨蛋恐成交通噩夢？ 洪佳君：帶來更多交通建設

    新北市政府規劃興建大巨蛋，圖為構想示意圖。（新北市政府提供）

    新北市政府規劃興建大巨蛋，圖為構想示意圖。（新北市政府提供）

    2025/03/18 17:07

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府有意興建「新北大巨蛋」，日前公布6大潛力場址，其中3處選址位於樹林區。在地知名粉絲專頁「交通x樹林」指出，萬大樹林線、三鶯線都是中運量捷運系統，若無運輸計畫，可能成為地方交通噩夢。市議員洪佳君認為，新北大巨蛋有助於為地方帶來更多交通建設，更能加速地方發展。

    洪佳君表示，她認同粉專的觀察，無論新北大巨蛋設在哪裡，交通絕對是必考題，人潮疏散、道路對應等細節都需要檢視與留意，待大巨蛋選址確定後，新北市府為了克服這些必考題，勢必會帶來更多交通建設經費與配套措施，更能促進地方發展。

    洪佳君指出，「交通噩夢」不應成為躲避設址的理由，自己身為體育人，一直希望地方有高規格的場館，過去長時間爭取新北大巨蛋，如今已有5處選址位於她的選區，情感上當然希望設址在土樹三鶯，建議市府「不害怕面對挑戰，要把交通細節做到位」。

    市議員廖宜琨表示，原先市府提議設置新北大巨蛋時，他已多次公開表達，交通疏運與改良基礎建設，絕對是最優先、必要的思考，不僅使用者，更要顧及當地民眾的生活感受。

    關於交通配套，廖宜琨建議，市府應全方面評估道路拓寬、停車空間、軌道運輸與平面道路運輸系統均衡、道路號誌管制、專屬大眾運輸系統進行接駁等方式，針對人流與疏運時間細部評估與規劃。

    廖宜琨認為，就目前的技術不難克服困難，只要不美化數據、過於樂觀，不要先射箭再畫靶，依客觀評估結果決定最後選址，才不會讓美意打折，反而製造更多問題。

    市議員洪佳君認為，新北大巨蛋有助於為地方帶來更多交通建設經費，更能促進地方發展。（翻攝自臉書「洪佳君 」）

    市議員洪佳君認為，新北大巨蛋有助於為地方帶來更多交通建設經費，更能促進地方發展。（翻攝自臉書「洪佳君 」）

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