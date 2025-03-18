中小學進行AI學習 農產辨別、老街導覽多元應用

台中市立梧棲國中訓練訓練梧棲老街景點模型並使用自走車結合程式設計進行導覽。（圖由教育部提供）

2025/03/18 16:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕AI應用無所不在，教育部推動中小學校人工智慧教育，除提供各種教材，也鼓勵學校結合自身願景、在地特色等發展創意教學，有學校藉AI辨別農產品種類及優劣，甚至運用影像辨識判斷香蕉病蟲帶來的影響，也有學校利用AI進行地方導覽，開啟學生後續往資訊科發展的興趣。

為讓中小學生體驗AI、知道AI的應用及對自己未來與生活的影響，教育部自107年開始先導推動中小學校人工智慧教育，出版《和AI做朋友》補充教材、教案示範例，並發展數位教材，提供師生了解AI相關知識原理與應用，目前下載已超過2萬7000次。

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此外，還自109年起鼓勵中小學校依據自身學校願景、校本課程規劃、地域或人文特色，組成跨科教師團隊共同設計AI課程及教學活動，開發具特色的教案並輔以實作，提高學生的學習興趣，累計已有143校次、超過300人次的教師參與，受益學生近2萬1000人次。

如台南市光華高中餐飲科規劃開設「產地到餐桌」課程，學校教師協同大學資訊工程學系教授開發AI課程輔具辨識系統「菜識場」導入教學，並透過指導學生實作AI分類模型，學習分辨鳳梨的品種、判斷咖啡豆的優劣，以及建立各式咖啡拉花模型進行評分，還參與全國競賽獲佳作，激勵學生學習。

台中市立梧棲國中透過跨學科整合並結合在地特色，為學生精心打造AI課程，包括「校園賞花趣」、「AI猜拳遊戲」、「AI體感遊戲」、「人工智慧倫理與法律探究」、「梧棲老街導覽」及「五汊港的時空記憶繪本」，並融入資訊科技課程與社團活動時段進行，有3位原本以餐飲科為未來升學志向的學生，因參與AI實作而受到啟發，決定選讀資訊科。

屏東縣新南國小透過AI鏡頭影像辨識引導學生訓練資料，再將訓練好的模型載入辨識鏡頭，模擬資源回收分類。計畫團隊教師轉任里港國小後，成功將AI教學模組移轉，並結合在地農業特色，「以蕉您學AI」為課程主題，讓學生蒐集香蕉黃葉病的特徵照片，進一部可透過APP程式辨識香蕉病蟲害。

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