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    環團籲焚化爐不應適用促參獎勵 環境部：徵詢地方政府意見中

    環保團體今日赴行政院請願陳情，呼籲財政部、環境部應修正「促進民間參與公共建設之重大公共建設範圍」，立刻停止焚化爐適用促參法的各樣優惠補助和免稅。（記者陳鈺馥攝）

    環保團體今日赴行政院請願陳情，呼籲財政部、環境部應修正「促進民間參與公共建設之重大公共建設範圍」，立刻停止焚化爐適用促參法的各樣優惠補助和免稅。（記者陳鈺馥攝）

    2025/03/18 16:32

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕為解決垃圾問題，部分縣市規劃新建焚化爐。但環保團體認為焚化爐會產生空污與底渣影響健康與環境，今（18）日上午到行政院前請願，呼籲停止焚化爐適用促參法的各項獎勵補助。環境部表示，垃圾處理屬地方政府權責，垃圾處理設施為地方重要及必要的設施，現正徵詢各地方政府意見中，將彙整地方意見並向財政部提出綜整建議。

    看守台灣協會等環保團體今天上午到行政院請願，呼籲政府3個月內修訂「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍訂定及認定原則」，排除焚化、燃料化與掩埋等末端處理設施。看守台灣協會秘書長謝和霖表示，焚化與掩埋成本理應由垃圾產生者依其垃圾產生量分攤，國家不應減稅或補貼，這純屬公平正義原則，認為應立即停止焚化爐適用促參法的各項獎勵補助，然多次向環境部與財政部提議修正，卻未獲回應。

    環境部長彭啓明日前受訪時表示，他認同環團觀點希望減少燒垃圾，但現階段仍有露天裸露垃圾、事業廢棄物去化問題需要解決，焚化爐存在仍有必要性，貿然停掉可能會引發垃圾大戰，預估全台1、2年內才能達到垃圾處理供需平衡，認為後年應可開始研議促參修法排除焚化爐。他也提到，明年財劃法正式施行後，按照預算結構分配改變，所有垃圾處理可能都會由地方政府處理，中央可能更難主導廢棄物去化。

    針對環團訴求，環境部環境管理署今回應，垃圾處理屬地方政府權責，也是地方重要及必要的設施；去年「再生資源回收再利用促進委員會」會議中，民間團體已提出將焚化、掩埋、燃料化及填地等末端設施排除在促參法適用範圍外的建議；財政部則在1月23日正式函詢環境部意見。基於垃圾處理屬地方政府權責，已要求各縣市環保機關提出意見中，將彙整地方意見後向財政部提出綜整建議，並強調會持續推動源頭減量，減輕垃圾壓力。

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