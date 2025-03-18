大學繁星放榜 蘭女朱子希錄取台大法律系

蘭陽女中朱子希（左）繁星錄取台灣大學法律系財經法學組，與校長陳銓合影。（蘭陽女中提供）

2025/03/18 16:46

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕大學繁星放榜，宜蘭縣蘭陽女中有55人上榜，21人為國立大學，其中1人錄取獸醫系，另有9人為藥學及醫管相關科系準大生。先後就讀語文資優班及數理實驗班的朱子希，最後選擇朝人文社會領域邁進，錄取第一志願台灣大學法律系財經法學組，期望未來繼續接觸學習不同領域知識。

朱子希說，高中學涯都在探索自己想要學習的領域和未來方向，高一先選擇就讀語資班、高二轉到數實班，並積極參與數學專題、地科能力競賽，同時也嘗試各種中英文寫作比賽。

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她說，在綜合學習評估下，覺得還是比較喜歡人文社會領域，因此選填法律學系，也期待未來可以繼續接觸不同領域知識，而學習中最感困難的，除了探索未來方向，就是準備6科學測範圍，同時還要兼顧自然科的選修進度，需要妥善規劃時間，但謝謝自然組老師的鼓勵，多方嘗試深入學習相關科目，也感謝社會組老師，樂意在下課後協助解答題目。

另外，錄取陽明交通大學電機系的張芯語，父親在她國中時病逝，由母親身兼父職照料她與哥哥，高2發現自己對於科技產業和人工智慧的興趣後，努力投入學習。她說，追逐繁星過程中，每一次段考如同小型挑戰賽，不只是為了分數，更在檢視自己的學習成果和改進空間。

錄取中興大學獸醫系的張心遠，有一顆愛護犬貓等小動物生命的決心，不斷督促自己學習，以就讀獸醫系為目標，並在師長指導下終於夢想成真。她說，謝謝家人和老師的提點，讓她從獨自奮戰的學習方式，改為和其他同儕一起學習，並在這艱難的備考路上，維持穩定心態走下去後錄取理想大學。

大學繁星放榜，宜蘭縣蘭陽女中有55人上榜，21人為國立大學，其中1人錄取獸醫系，另有9人為藥學及醫管相關科系準大生。（蘭陽女中提供）

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