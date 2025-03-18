合歡山追雪小心！武嶺5個月車禍釀3死94傷 自撞摔車奪冠

去年10月至今年2月，合歡山聯外道路已發生284件車禍，釀成3死94傷。（南投警方提供）

2025/03/18 16:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉合歡山雪季吸引大批人車，民眾紛衝武嶺賞雪、觀星、看日出，惟雪季道路濕滑，以及民眾疲勞駕駛，導致車禍頻傳，去年10月至今年2月底已發生284件車禍，造成3死94傷，其中以自撞、摔車80件佔最大宗。

南投縣警察局提醒，行駛山區道路切勿超速、疲勞駕駛，以維護交通安全。

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警方表示，去年底仁愛鄉台14線埔霧公路人止關路段，發生2名17歲少年騎機車雙載，疑因打滑自摔遭後方水泥車輾斃；今年則有外籍學生騎機車到合歡山，卻在下坡時未戴安全帽，導致自撞邊坡傷重不治。

警方說，統計去年10月至今年2月，合歡山武嶺聯外道路台14線、台14甲線，已發生284件車禍，造成3死94傷，其中以自撞、摔車達80件佔最大宗，其次為未注意車前狀態、未保持行車安全距離43件，再來才是打瞌睡、疲勞駕駛等共33件。

警方強調，民眾行駛山區道路若感到疲憊，應立即尋找安全地點休息，避免疲勞駕駛，雪季上山也要做好保暖，避免手腳凍僵，回程下坡則要以低速檔行駛，降低車禍風險。

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