搶佔4、5月平日觀光財 台南53業者推「住1晚送1晚」

搶佔4、5月平日旅遊觀光商機，台南市政府今天宣布推出「4、5月來台南，住1晚送1晚」專案。（記者王姝琇攝）

2025/03/18 16:26

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府今天宣布推出「4、5月來台南，住1晚送1晚」專案，總計有53家旅宿業者參與，觀旅局加碼贈送限量5000個精典泰迪情人款小提燈給住宿遊客。

搶佔4、5月平日旅遊觀光商機，南市觀旅局攜手旅宿業者推出住宿優惠吸客。觀旅局長林國華表示，台南假日訂房不易，此次號召53家合法業者，包括民宿、旅館、觀光飯店，以及現在最熱門的露營場，推出限量平日住房專案，住1晚送1晚，希望讓遊客多利用平日輕鬆玩台南。

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林國華說，包括老爺行旅推出雙人房2晚不到6000元、福爾摩沙遊艇酒店雙人房2晚5930元起；維悅酒店、森行旅、麗敏親子民宿等多家業者，也都推出多種房型的住一晚送一晚優惠；另也有3家合法露營業者加入，提供一帳住2晚800元的超值專案，喜愛露營的朋友千萬別錯過。

配合活動觀旅局加碼限量精典泰迪情人款小提燈，送給參加優惠住宿方案的遊客。市長黃偉哲表示，泰迪小提燈在白色情人節活動大受歡迎，此次作為住宿加碼禮機會難得，且無論是房間數、營位數、提燈數都有限量，趕緊把握機會訂房。「平日」定義及提燈發放方式，可向業者洽詢。

黃偉哲表示，台南擁有豐富的經典旅遊路線與深厚的文化底蘊，不是1、2天就能充分體驗完，希望透過本次活動，讓旅客能有更多時間探索台南，深入體驗台南的歷史文化與多元觀光魅力。

觀旅局更大力推薦平日來台南旅遊的「六好」，包含古蹟景點輕鬆逛、美食小吃排隊少、泡湯SPA好預約、老街巷弄慢慢走、遊程體驗很悠閒、賞花拍照超愜意。

林國華說，遊客避開人擠人的假日，可以愜意地享用美食、拍美照，建議4月可上楠西梅嶺賞螢火蟲、油桐花、享受龜丹的美人湯溫泉，還有各區持續到4月的花期，包含白河林初埤木棉花、學甲蜀葵花、西港金砂里花旗木，及南化寶光聖堂花旗木，歡迎呼朋引伴平日一起來台南走逛。

台南市觀旅局推出「4、5月來台南，住1晚送1晚」專案，加碼贈送限量5000個精典泰迪情人款小提燈。（記者王姝琇攝）

台南市政府今天宣布推出「4、5月來台南，住1晚送1晚」專案，總計有53家旅宿業者參與。（南市觀旅局提供）

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