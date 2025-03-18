四技二專技優保送錄取率90.48％ 機械、電子、電機最熱門

114學年度四技二專技優保送入學招生今公告分發錄取結果。（擷圖自114學年度四技二專聯合甄選委員會網站）

2025/03/18 13:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度四技二專技優保送入學招生今公告分發錄取結果，共計20所科技校院提供495個招生名額，最後錄取228人，最熱門3領域分別為機械、電子、電機。技專校院招生委員會聯合會主任王錫福主任提醒，錄取生須於本月26日下午5時前完成報到，則視同放棄錄取資格。

今年四技二專技優保送入學招生，共計20所科技校院參加招生，提供157個系科（組）、學程，招生名額共計495名；其中，招生名額最多前三類別為機械、電子、商業。

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而符合保送資格報名考生計265人，其中報名考生人數最多前三類別為機械、電子、電機。上網完成登記志願者計252人，經分發錄取228人，分發錄取率為90.48%。

王錫福提醒，各錄取學校於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發之錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生必須於本月26日下午5時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已辦理完成報到手續之錄取生，除在本月26日下午5時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加今年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等項招生，違者將取消考生之錄取及入學資格。

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