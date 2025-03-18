何欣純爭取600多萬經費，中市大元國小5新廁所啟用

台中大里區大元國小新廁所今天啟用，明亮、新穎的設計，讓小朋友可以開心上廁所。（何欣純提供）

2025/03/18 13:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區大元國小開元樓西側1至5樓廁所，因已使用20多年，不但設備老舊、潮濕，油漆磁磚也剝落，民進黨立委何欣純得知後，爭取教育部國教署補助，斥資651萬進行1至5樓的廁所改建，經施工後，兼具性別友善、美學設計及實用功能的嶄新廁所今天啟用，小朋友都開心以後可以舒適上廁所。

何欣純表示，之前因活動前往大元國小，覺得學校建築、操場很漂亮，不過經過開元樓的廁所時，才發現廁所不但門壞掉、發霉，味道也不好聞，孩子不喜歡上廁所，因中央行政團隊推出「國民中小學老舊廁所整修工程」專案計劃及經費預算，請學校依需求計劃提出申請進行改建。

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何欣純指出，後來順利爭取到國教署的補助，但開元樓是5層樓建築，卻僅核准1至4樓的廁所改建，沒有一次進行改建很可惜，因此再次向國教署爭取，最後追加經費成功，共核准651萬經費，其中約75%，500萬元由國教署補助，其餘是市府配合款。

嶄新的廁所今天舉行啟用典禮，小朋友都開心上廁所不用再擔心臭味了，大元國小張舋今校長表示，本次廁所改建計畫不僅是硬體設備的翻新，更落實環保節能、美學教育與性別友善等理念，以木紋山形設計與遠方山勢呼應，另開窗強化採光通風，保持廁所空氣流通。

張舋今表示，二樓的廁所更規畫為性別友善廁所，除推動性別平等教育，友善不同性別對於廁所的使用經驗外，還可以讓學童在使用公共廁所時，也能像在家裡一樣舒適自在，兼顧如廁隱私。#

台中大里區大元國小新廁所今天啟用，何欣純立委（左3）、張舋今校長（右3）等人，開心小朋友上廁所不用再擔心臭味。（記者陳建志攝）

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