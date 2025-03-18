恆春半島「第三個溫泉區」誕生，牡丹大梅溫泉區正式開發。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/18 13:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島擁有歷史悠久的四重溪溫泉及牡丹旭海溫泉，近期在牡丹鄉公所及原民會努力下，今天在石門村大梅部落辦理「大梅溫泉開工典禮」，宣告未來恆春半島第三個「溫泉區」的誕生，擁有交通便利及秘境小部落的特殊環境，未來可望創造當地嶄新的觀光新亮點。

牡丹鄉大梅部落舊稱「外加芝來社」，是一處山谷間的排灣族小聚落，現今行政區域劃屬牡丹鄉石門村，位於四重溪溫泉區以東的山麓範圍，擁有水質清澈、無色無味的碳酸溫泉泉脈，溫泉資源自古為居住於此地的原住民所利用，但沒有規劃下，知名度完全不如一旁的四重溪溫泉區，更遑論任何觀光產值。

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「恆春半島需要更多觀光亮點!」牡丹鄉長潘壯志說，在屏東縣鄉民代表會的支持下，先利用自有預算進行興辦事業計畫與溫泉資源探勘，歷經三年多的爭取，在立委伍麗華積極奔走協助下，終於獲得原民會經費補助，第一期工程將進行「水土保持工程」及「溫泉鑿井工程」。

潘壯志表示，牡丹鄉旭海村完成「旭海溫泉」開發後，成為全國原住民地區第一處取得「溫泉標章」的公有溫泉，開放營運迄今，雖然地處偏遠東海岸，仍吸引了超過數十萬人前來泡湯旅遊，每逢例假日溫泉湯屋一位難求，成功扮演起旭海部落觀光火車頭的角色，大梅溫泉區更可望進一步打響牡丹溫泉名號。

牡丹鄉公所指出，大梅溫泉開發計畫將分三期開發施作，完成後大梅部落將會有一處佔地達七千平方公尺的全新公有溫泉設施，提供遊客優質的服務，搭配大梅部落生態旅遊，將會成為「落山風風景特定區」的重要景點。

恆春半島「第三個溫泉區」誕生，牡丹大梅溫泉區正式開發。（記者蔡宗憲攝）

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