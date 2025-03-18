在別人家蓋「垃圾山」？ 彰化婦人霸占市區騎樓蓋「垃圾屋」

彰化縣又出現垃圾屋！彰化縣議員賴清美、伸港鄉新港村長蔡復成去關心婦人，婦人霸佔別人透天房的騎樓堆成垃圾山，整個人就坐在垃圾山上面。（賴清美提供）

2025/03/18 13:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉1名60多歲婦人，佔用別人透天厝的騎樓，堆滿撿拾回來的回收物與垃圾，直接就睡在「垃圾山」上面，附近鄰居苦不堪言，直接向縣議員賴清美陳情，賴清美發現，原來屋主住在台北，才讓婦人「鳩佔鵲巢」！

賴清美表示，她今天跟新港村長蔡復成一起前往「垃圾屋」，發現婦人直接就坐在垃圾堆，還寫字告知如果移動的話，就是小偷，她關心婦人有沒有錢可以吃飯，婦人回說都是去撿別人不要的食物，沒有錢的話，就會出去撿回收去賺錢。

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賴清美指出，婦人已是製造「垃圾屋」的累犯，最早是在自己的什股村住家，堆得滿屋子都是，最後是村長請人來清除；後來跑到海尾村，這次是在別人屋子空地，又是堆出「垃圾山」，鄰居都受不了，最後是村長出動志工來清除垃圾。

賴清美強調，婦人今年春節過後從郊區跑到市區，相中有戶透天民宅沒有人住，屋主長期都住在台北，就霸佔了騎樓，把撿回來的回收物與垃圾，通通都從地板堆到天花板，整個已經滿到騎樓外面的道路上，婦人直接就睡在垃圾堆，她問起婦人有沒有家人，婦人卻回應「都死光光了」。

賴清美說，從婦人語無倫次的反應，除了希望環保局拿出作為，也將要求社會局與衛生局能夠出面，提供婦人在心理衛生方面的協助，讓垃圾屋累犯不要再成為鄰里心中的痛。

環保局稽查科長葉鐙嘉表示，已發文給屋主，要求限期進行意見陳述，一旦無法舉證堆放垃圾的行為人，將依照廢清法對屋主進行裁罰1200元到6000元，並必須在2個星期內限期改善。如果屋主未限期改善，將代為清除，並向屋主請求代履行費用。

彰化伸港鄉婦人是垃圾屋的累犯，還會在回收物上寫字強調拿走東西是小偷。（賴清美提供）

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