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    中市推污水下水道接管 市民反映屋齡老舊擔心施工影響結構安全

    水利局正推動污水下水道接管工程。（記者蘇金鳳攝）

    水利局正推動污水下水道接管工程。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/18 13:36

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市正進行污水下水道接管工程，市議員陳雅惠接獲民眾陳情，住家配合由後方排水位置內部改管至前方接管，將貫穿屋內，但因屋齡已53年，房屋老舊，憂心施工影響結構安全，希望水利局到場與民眾溝通，審慎評估，確保民眾生命財產安全。

    水利局表示，該民眾所屬建物為1961年前的早期房屋，在不影響其他用戶排水下，民眾可提出申請暫緩接管，而在上述條件外，若住戶對屋內改建或改管仍有影響結構疑慮，市府已有成立用戶接管服務團，可委由專業技師協助研判其施工可行性，協助解決民眾疑慮。

    市議員陳雅惠表示，住在南區南門路一位楊姓市民的房子是屋齡53年的磚造建築，歷經921大地震，地板龜裂嚴重，牆壁出現逾10公分裂縫，近來地震不斷，以及道路、污水工程施工，不但牆壁多了裂縫，連大門都明顯下陷，幾乎快要倒了，憂心施工期間會發生安全意外。

    陳雅惠指出，該戶為施作污水用戶接管，經判定為前巷接管，必須配合由後方排水位置內部改管至前方接管，該戶化糞池位於房屋後方，排水方向也為後方，如自屋前開挖，貫穿整個房子，民眾憂心恐有安全疑慮，希望審慎評估經由屋內接管的安全問題。

    陳雅惠說，磚造建築耐用年數約46年，隨時面臨重建或都更問題，對於頻臨危老等級的房子接管施工，希望水利局服務團技師前往了解，面對面與用戶溝通協調，避免引起民怨。

    陳雅惠表示，水利局推動強制接管政策，但老舊透天建物後巷施工若有增建物，則需自費找改管商，埋設管線至道路側，接入公共管線，據了解，改管商收取費用約1公尺1萬元，不少個案動輒20萬起跳，民眾認為費用太高，無力負擔，建議提高接管補助，減輕民眾負擔。

    水利局表示，為提升台中市用戶接管普及率，水利局都有提供補助，去年起新增地面層既有化糞池廢除補助等項目。

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