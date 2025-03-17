AI助運輸！ 彰縣首條5公里智慧道路曝光

彰化縣政府今年將改造連貫彰化市與和美鎮的彰美路，作為全縣第一條AI智慧道路的示範路段。（記者張聰秋攝）

2025/03/17 13:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕AI智慧道路來了！為解決交通壅塞、提升路口安全，彰化縣交通處推動智慧運輸系統，成功爭取交通部2908萬元經費，將在車流量大的彰美路打造全縣首條5公里智慧道路，目前正辦理上網發包，預計年底前完工啟用，若試辦成效良好，明年將再提報彰化市中央路爭取經費改善。

根據規劃，智慧道路將從彰化市彰美路與彰和路口，延伸至和美鎮彰美路與美寮路口，全長約5公里，沿線共經過20個號誌路口與6處無號誌路口。為強化交通控管，將設置34座AI監視系統CCTV，並建構電子CMS可變資訊標誌，讓AI依據即時車流量自動調整號誌連鎖時間，避免四面八方車輛湧入路口造成壅塞，一旦偵測到車流回堵，CMS也能及時通知用路人提前改道，減少進退兩難的窘境。

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交通處表示，這次號誌優化作業將運用AI影像偵測技術，結合交控平台及路側設備，確保號誌控制精準，真正達到即時依據車流量調整的效果，進一步提升道路通行效率。預計近期完成招標作業，力拼年底前完工，盼讓智慧科技為交通問題帶來突破。

縣府規劃在彰美路20處路口建構34座CCTV，並結合CMS可變資訊標誌，讓AI依據即時車流量自動調整號誌連鎖時間，減少路口塞車回堵。（記者張聰秋攝）

彰化縣首條智慧道路將從彰化市彰美路與彰和路口，延伸至和美鎮彰美路與美寮路口，全長約5公里，沿線共經過20個號誌路口。（圖縣府提供）

AI智慧道路可藉由AI車流辨識即時依據現場車流狀況，進行號誌時制重整，讓交管控制更加精準。（圖縣府提供）

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