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    台南9人小巴路線再添生力軍 安南區厝邊公車905上線

    台南9人小巴公車路線再添生力軍，安南區905厝邊公車今天正式上線。（圖由台南市政府提供）

    台南9人小巴公車路線再添生力軍，安南區905厝邊公車今天正式上線。（圖由台南市政府提供）

    2025/03/17 13:21

    〔記者王姝琇／台南報導〕大台南公車9人小巴公車路線再添生力軍。副市長趙卿惠今日主持「厝邊公車905路」啟航典禮，是台南市區第4條以9人小巴行駛的公車路線，行經永康區、安定區、安南區，串連多個轉運站、醫院、觀光景點，提供市民更便利的就醫、轉乘及遊憩需求。

    趙卿惠表示，台南推動9人小巴行駛公車路線績效卓越，逆勢增加路線和班次，如此一來搭車更方便，客人自然變多，成為正向循環，且9人小巴又可深入社區和部落，提供更接地氣的服務。

    趙卿惠表示說，交通局努力克服公車服務量能問題，配合市區路網重整，又新增2家新客運業者加入力挺，本次新闢的「厝邊公車905路」由統聯客運負責營運，也是熟悉的老字號客運公司。

    交通局長王銘德表示，「厝邊公車905路」東西向橫貫永康、安定、安南等區，由永康轉運站出發，行經鹽行國中、和順轉運站、台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心、安南醫院、再沿公學路一段至六段，經十二佃至土城鹿耳門聖母廟，無論就醫、休閒、轉乘長途客運都很方便。

    905路營運時間為每日7時至20時，往返共30班次，全程行車時間約45分鐘，其中如中沙里、公親里、公塭里、南興里等道路狹窄社區，過去大型公車難以繞駛，從今起將以9人小巴服務。此次投入3輛車均為全新進口商旅車型，車內到站播報、跑馬燈等均比照一般公車，內裝沈穩優雅，座椅配置方便進出，還配備自動門，試乘的郭太太直呼：「坐公車也有大老闆等級的享受！」

    王銘德強調，9人小巴推動以來頗受好評，目前已在14、9、901等路線營運，905是第4條導入，其中安平區14路原為大型巴士，在導入小巴服務後，每月的運量從6千餘人倍增為1萬2千餘人，其他路線也有超過2位數的成長比率，如運量再提高，也不排除升格為中巴或尖峰搭配大型車輛。

    公共運輸處處長吳俁之表示，905路採市區公車一段票收費，使用市民卡可享平日半價、假日免費優惠，另持「市民卡－敬老卡」或「市民卡－愛心卡」可免費搭乘，也強烈建議公車族購買TPASS月票，最低每月299元即可無限次搭乘大台南公車所有路線。

    台南「厝邊公車905路」今天正式上線，此次投入車輛均為全新進口商旅車型，車內到站播報、跑馬燈等均比照一般公車。（圖由台南市政府提供）

    台南「厝邊公車905路」今天正式上線，此次投入車輛均為全新進口商旅車型，車內到站播報、跑馬燈等均比照一般公車。（圖由台南市政府提供）

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