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    坪林3/15、16「茶山繚療」 享受市集、多元音樂、手作體驗

    新北市文化局「茶山繚療」活動以「TEATOPIA」為主題，15、16日於坪林茶業博物館登場。（記者翁聿煌攝）

    新北市文化局「茶山繚療」活動以「TEATOPIA」為主題，15、16日於坪林茶業博物館登場。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/15 12:57

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局「茶山繚療」活動以「TEATOPIA」為主題，15、16日於坪林茶業博物館登場，連續兩日帶來「茶山中島」市集與多元音樂、手作體驗，文化局長張䕒育與民眾一同品嘗在地野菜特製飯糰，體驗山林茶酒吧的特殊風味，邀請民眾走入茶山烏托邦，品味坪林風土風味，探索茶山的綠色療癒。

    張䕒育表示，坪林茶山是孕育新北市包種茶的山水寶地，為新北市5大美學廊帶「綠色山林」的重要場域，今年活動串聯在地茶青茶農、茶職人、商圈等團隊，以「採集計畫到永續意識」為行動出發，透過風格品牌齊聚的市集活動將美學及設計帶入坪林，結合飲食材採集與風土滋味的體現，帶動在地文化觀光。

    「茶山中島」市集匯聚香氛、花藝、陶礦選物、茶品等超過30個療癒質感品牌，包括坪林在地德志茶園、福茶苑、麒麟山告解室、眠腦、那個山屋、boven雜誌圖書館等，15日開幕表演邀請歌手邵大倫與張雅淳〈來相褒〉，用現代音樂思維重新演繹相褒歌，還有韓國低音提琴手李東熙與手碟演奏家沛元帶來「聲波療癒室」，讓觀眾感受音樂的沉浸式療癒體驗。

    主辦單位表示，接著16日（日）下午將有嶼浵．Isle of tone帶來療癒音樂演出，以及「坪林故事採集」講座活動，由主理人陳科廷分享「整座北勢溪流域都是我們的餐桌藍圖」，帶領大家探索坪林的私房景點與在地飲食文化，現場設有「BUBU跳恰恰」手作木飛車工作坊，利用國產木材與自然素材，讓親子共創樂趣，3月15、16兩日茶博館免門票開放參觀，詳細活動資訊可至「2025茶山繚療」活動官網坪林茶業博物館臉書粉絲專頁查詢。

    新北市文化局「茶山繚療」活動以「TEATOPIA」為主題，15、16日於坪林茶業博物館登場。（記者翁聿煌攝）

    新北市文化局「茶山繚療」活動以「TEATOPIA」為主題，15、16日於坪林茶業博物館登場。（記者翁聿煌攝）

    「茶山繚療」活動，15、16日於坪林茶業博物館登場，現場的手工木飛車充滿童趣。（記者翁聿煌攝）

    「茶山繚療」活動，15、16日於坪林茶業博物館登場，現場的手工木飛車充滿童趣。（記者翁聿煌攝）

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