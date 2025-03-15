竹市推數位化直撥退稅服務 113年直撥退稅案件達9274件

新竹市稅務局推數位化直撥退稅服務，其中113年直撥退稅案件達9274件，佔退稅案件1萬13件的92%。（記者洪美秀攝）

2025/03/15 14:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕有重繳或溢繳的稅可退嗎？新竹市稅務局推智慧稅務服務，鼓勵民眾利用數位智慧退稅服務的QR-CODE，申辦直撥退稅，經統計，113年竹市退稅案件有1萬13件，其中9274件採用直撥退稅，直撥退稅率達92%，比例是桃竹竹苗地區第一名，較112年成長3%，鼓勵民眾使用直撥退稅，方便又有效率。

稅務局表示，民眾若辦理各種稅收退稅申請，為免除收受及兌領紙本支票困擾，稅務局已建立直撥退稅線上回覆平台，對重繳或溢繳案件，稅務局也會主動寄送直撥退稅輔導通知單，民眾只需使用手機等行動裝置掃描通知單上的QR-Code，就可連結到線上回覆平台，在平台上輸入身分證字號與專屬安全驗證碼，並填寫指定的退稅金融帳號後，退稅款項就會自動撥入指定的金融帳戶內，免等掛號、免兌現支票，撥付成功後，也會發送簡訊提醒，讓民眾安心。

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稅務局表示，民眾若有重繳或溢繳稅款，可選擇「支票退稅」或「直撥退稅」，選擇直撥退稅的民眾，只需提供金融機構或郵局的存款帳戶，退稅款就會直接撥入指定帳戶。而選擇支票退稅者，則需花時間到銀行託收或兌現，並可能因掛號郵件逾期招領而退回，或面臨退稅支票遺失、過期等無法兌領的情況，鼓勵勵民眾可使用「直撥退稅」線上回覆平台，就可方便快速領取退稅款。可撥打：03-522-5161轉632洽詢。

新竹市稅務局推數位化直撥退稅服務，可利用手機上網到回覆平台，並填寫相關資訊，就可完成直撥退稅服務。（圖由稅務局提供）

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