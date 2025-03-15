為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市推數位化直撥退稅服務 113年直撥退稅案件達9274件

    新竹市稅務局推數位化直撥退稅服務，其中113年直撥退稅案件達9274件，佔退稅案件1萬13件的92%。（記者洪美秀攝）

    新竹市稅務局推數位化直撥退稅服務，其中113年直撥退稅案件達9274件，佔退稅案件1萬13件的92%。（記者洪美秀攝）

    2025/03/15 14:24

    〔記者洪美秀／新竹報導〕有重繳或溢繳的稅可退嗎？新竹市稅務局推智慧稅務服務，鼓勵民眾利用數位智慧退稅服務的QR-CODE，申辦直撥退稅，經統計，113年竹市退稅案件有1萬13件，其中9274件採用直撥退稅，直撥退稅率達92%，比例是桃竹竹苗地區第一名，較112年成長3%，鼓勵民眾使用直撥退稅，方便又有效率。

    稅務局表示，民眾若辦理各種稅收退稅申請，為免除收受及兌領紙本支票困擾，稅務局已建立直撥退稅線上回覆平台，對重繳或溢繳案件，稅務局也會主動寄送直撥退稅輔導通知單，民眾只需使用手機等行動裝置掃描通知單上的QR-Code，就可連結到線上回覆平台，在平台上輸入身分證字號與專屬安全驗證碼，並填寫指定的退稅金融帳號後，退稅款項就會自動撥入指定的金融帳戶內，免等掛號、免兌現支票，撥付成功後，也會發送簡訊提醒，讓民眾安心。

    稅務局表示，民眾若有重繳或溢繳稅款，可選擇「支票退稅」或「直撥退稅」，選擇直撥退稅的民眾，只需提供金融機構或郵局的存款帳戶，退稅款就會直接撥入指定帳戶。而選擇支票退稅者，則需花時間到銀行託收或兌現，並可能因掛號郵件逾期招領而退回，或面臨退稅支票遺失、過期等無法兌領的情況，鼓勵勵民眾可使用「直撥退稅」線上回覆平台，就可方便快速領取退稅款。可撥打：03-522-5161轉632洽詢。

    新竹市稅務局推數位化直撥退稅服務，可利用手機上網到回覆平台，並填寫相關資訊，就可完成直撥退稅服務。（圖由稅務局提供）

    新竹市稅務局推數位化直撥退稅服務，可利用手機上網到回覆平台，並填寫相關資訊，就可完成直撥退稅服務。（圖由稅務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播