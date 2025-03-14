114年清明掃墓將屆 北市計有10日各墓區執行交管

警方將在各墓區周邊進行交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

2025/03/14 17:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕因應114年清明節即將到來，台北市殯葬管理處及公共運輸處於「富德公墓」、「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區，規劃5線免費掃墓公車供民眾搭乘，台北市警局為確保掃墓公車運行順暢，屆時將配合實施交通管制措施，維護墓區周邊道路交通秩序與安全。

台北市警局表示：各項管制時間與管制範圍如下：

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一、管制時間：3月15、16、22、23、29、30日及4月3至6日等10天，每日5時30分至17時。

二、管制範圍（均為往山區方向）：

（一）「富德公墓」管制點：

1、文山區木柵路五段與木柵路五段43巷口。

2、文山區木柵路五段18號前。

3、文山區木柵路五段西側（富德里公車站）巷口。

4、文山區木柵路五段49巷口。

5、文山區西寒寺前三岔路口。

6、文山區研究院路四段、木柵路五段43巷與崇德街三岔路口。

7、崇德街與崇德街206巷口。

8、崇德街與崇德街146巷口。

9、崇德街與富陽街口。

10、南港區研究院路三段175巷口（大有巴士站旁）。

11、南港區研究院路3段221號。

（二）「陽明山第一公墓」管制點：北投區行義路與泉源路口（惇敘高級工商職業學校前往公墓入口前）。

（三）「南港軍人公墓」管制點：南港區研究院路三段130號前（軍人公墓入口前）。

三、管制對象（以車種區別）：

（一）管制汽、機車（僅准許掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行）：文山區西寒寺前三岔路口、研究院路四段與木柵路四段159巷三岔路口、南港區研究院路三段路（中華科技大學）、崇德街與富陽街口、崇德街與崇德街146巷、崇德街與崇德街206巷。

（二）管制汽車（僅准許機車、掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行）：木柵路五段與木柵路五段43巷口、木柵路五段西側（萬福橋公車站）巷口、研究院路四段與研究院路三段路口、木柵路五段18號。

針對掃墓公車路線及管制點周邊，北市警局將加強違規停車勸導、取締與拖吊；另因管制點周邊轉乘停車場及停車格位有限，民眾儘量搭乘大眾運輸前往，以避免車流延滯而耽誤掃墓行程，並請隨時收聽警廣及臺北電臺等即時插播路況報導。

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