璽寶郵輪探險號浪漫首航高雄港 下午5點離港

璽寶探險號靠泊高雄港旅運中心。（高雄港務分公司提供）

2025/03/14 16:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港今（14）日迎接今年第4艘首航郵輪—璽寶郵輪探險號（Seabourn Quest），載來450名國外旅客，高雄港務分公司安排噴水儀式，迎接璽寶探險號進港，該船下午5點離港，啟程前往下一段旅程香港。

高雄港今年度迎接2艘璽寶郵輪首航，分別為1月21日璽寶安可號及璽寶探險號，而璽寶探險號姊妹船—奧德薩號曾於去年3月30日首航高雄港，同年12月加入商船三井客船株式會社，並改名為海洋富士號，將於今年7月11日以全新面貌首航高雄港。

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高雄港務分公司與高市海洋局合作，以傳統的原住民迎賓表演，並邀請旅客戴上原住民頭飾，體驗原住民迎賓舞蹈，現場氣氛熱鬧滾滾。

璽寶探險號於2021由義大利船廠建造，總噸數3.2萬噸、船長198公尺、船寬25公尺、載客數450人，船上設施一應俱全，1:1的船員與旅客比提供更好服務。

璽寶探險號這次自澳洲啟航，沿途行經印尼、菲律賓、台灣（高雄）及香港等多個旅遊景點，旅程橫跨大洋洲及亞洲，展開為期30天的海上之旅，今天適逢白色情人節，旅客能體驗到高雄港灣的浪漫氣氛。

安排原住民迎賓舞蹈表演歡迎郵輪旅客蒞臨高雄。（高雄港務分公司提供）

高雄港務分公司處長蔡建郎代表致贈首航紀念牌予璽寶郵輪探險號船長。（高雄港務分公司提供）

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