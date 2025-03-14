為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鹿港4個便當900元便當！總鋪師歌手曬照讓網友求問「哪裡買」

    總鋪師歌手陳隨意在彰化縣經營團膳多年，曬出自家便當4個只要300元。（取自陳隨意臉書）

    總鋪師歌手陳隨意在彰化縣經營團膳多年，曬出自家便當4個只要300元。（取自陳隨意臉書）

    2025/03/14 06:51

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮有民眾到自助餐買4個便當，總共10道菜花了900元，引發熱議，「總鋪師歌手」陳隨意也貼出自家團膳照片的4個便當，強調只要300元，讓網友全炸鍋，直說太便宜了！

    陳隨意在彰化縣經營團膳生意，他曾強調，就算夫妻都是歌手，但他仍然要顧好團膳本業，團膳的菜單都是他在開的。他因為看到新聞報導有4個便當，總共10道菜花了900元，馬上貼出自家團膳的便當照片表示，不是900元吃不起，而是自家團膳更有性價比。

    陳隨意貼出自家便當後，民眾發現便當有5道菜，其中還有一道是雞腿或是雞排、豬排，竟然每個都不用100元，紛紛求問哪裡買，可以外送嗎，還有藝人明星也搶著要買，網友都說太便宜了，看了就餓了。

    不過，陳隨意表示，自家的團膳都是提供工廠公司團體訂餐，並沒有零售，主要就是薄利多銷，也讓網友大嘆可惜，認為貼文便當CP值很高，看了都很想要買來吃吃看。

    總鋪師歌手陳隨意擁有一身好廚藝，經常下廚曬出自己的料理。（取自陳隨意臉書）

    總鋪師歌手陳隨意擁有一身好廚藝，經常下廚曬出自己的料理。（取自陳隨意臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播