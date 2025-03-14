鹿港4個便當900元便當！總鋪師歌手曬照讓網友求問「哪裡買」

總鋪師歌手陳隨意在彰化縣經營團膳多年，曬出自家便當4個只要300元。（取自陳隨意臉書）

2025/03/14 06:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮有民眾到自助餐買4個便當，總共10道菜花了900元，引發熱議，「總鋪師歌手」陳隨意也貼出自家團膳照片的4個便當，強調只要300元，讓網友全炸鍋，直說太便宜了！

陳隨意在彰化縣經營團膳生意，他曾強調，就算夫妻都是歌手，但他仍然要顧好團膳本業，團膳的菜單都是他在開的。他因為看到新聞報導有4個便當，總共10道菜花了900元，馬上貼出自家團膳的便當照片表示，不是900元吃不起，而是自家團膳更有性價比。

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陳隨意貼出自家便當後，民眾發現便當有5道菜，其中還有一道是雞腿或是雞排、豬排，竟然每個都不用100元，紛紛求問哪裡買，可以外送嗎，還有藝人明星也搶著要買，網友都說太便宜了，看了就餓了。

不過，陳隨意表示，自家的團膳都是提供工廠公司團體訂餐，並沒有零售，主要就是薄利多銷，也讓網友大嘆可惜，認為貼文便當CP值很高，看了都很想要買來吃吃看。

總鋪師歌手陳隨意擁有一身好廚藝，經常下廚曬出自己的料理。（取自陳隨意臉書）

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