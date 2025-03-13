竹縣竹東鎮立游泳池封館整修逾４年 今宣布5月初試營運

竹東鎮公所再投入4500萬元預算持續改善鎮立游泳池，今（13）日宣布預計4月底整體完工，5月初試營運，屆時將推出優惠活動回饋鄉親。（竹東鎮公所提供）

2025/03/13 13:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮民敲碗許久的鎮立游泳池，終於要回歸了！竹東鎮立游泳池於2021年1月中封館整修，翌年試營運的前一天，發現循環過濾系統年久失修而喊卡，鎮公所再投入4500萬元預算持續改善，今（13）日宣布預計4月底整體完工，5月初試營運，屆時將推出優惠活動回饋鄉親。

竹東鎮立游泳池2004年啟用至今，逾20年歷史的歷經多次修繕封館。2022年11月盛大舉行竣工典禮，原擬12月開放，沒想到試營運的前一天，發現循環過濾系統年久失修必須整個汰換，讓等候多時的鎮民氣爆。許多有游泳運動習慣的鎮民，只得遠赴新竹市或竹北國民運動中心。

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竹東鎮長郭遠彰表示，鎮立游泳池一修再修，造成鄉親運動權益受損，而引發抱怨；因此他上任後，率公所團隊澈底檢視游泳池，找出所有問題，並投入4500萬元預算，把游泳池一次整修到位，期避免日後又再上演封館修繕。二期工程去年5月開始施工。

郭遠彰說，經視察施工進度，目前工程進度主池、兒童池、SPA池、淋浴間、蒸氣烤箱等設施皆已完工，驗收也進入最後階段，營運大廳的裝潢同步加緊進行中！他要求施工廠商與驗收單位仔細檢查每一個細節，以確保泳池安全、舒適，讓鎮民享受最好的游泳環境。

郭遠彰表示，鎮立游泳池預計4月底整體完工，5月初試營運！試營運期間將推出優惠活動回饋鄉親，感謝鎮民朋友耐心等待，游泳池將以全新面貌回歸，帶提供鄉親更棒的運動體驗！

竹東鎮公所再投入4500萬元預算持續改善鎮立游泳池，今（13）日宣布預計4月底整體完工，5月初試營運，屆時將推出優惠活動回饋鄉親。（竹東鎮公所提供）

竹東鎮長郭遠彰（橘色背心）視察鎮立游泳池施工進度，目前工程驗收進入最後階段，營運大廳的裝潢同步進行中。 （竹東鎮公所提供）

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