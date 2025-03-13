花二代給力！ 翻轉阿里山百合產業成亮點

嘉義縣阿里山百合生產合作社美麗的百合花牆。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/13 11:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2020年成立的嘉義縣阿里山百合生產合作社，是全台唯一可全年生產的合作社，在「花二代」郝黎明、葉芝瑜加入後，去年底首辦「阿里山百合花季」，喊出「為自己買一束花」口號，吸引許多人上山朝聖，成功打響阿里山百合名號，訂單也源源而來，翻轉高山百合產業成亮點。

郝黎明的父親郝鳳霽在山上種植百合已經30年，原本是阿里山鄉農會花卉產銷班第4班，為讓通路和商業模式更靈活，2020年成立合作社，目前社員33人，大多是花卉產銷班第4班的成員，7成是鄒族原住民，透過共產、共銷模式，在達邦、樂野、中埔鄉社口等地種植5.5公頃百合花，是全台唯一可四季生產者，春秋季的全國市占率更高達5％，在百合市場舉足輕重。

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去年加入團隊、主導轉型的郝黎明、葉芝瑜是遠房表姐妹，參與家族事業投入行銷宣傳工作，成功打通北部花卉拍賣市場，也在小農通路平台上架，還經營臉書粉絲專頁開放線上訂購，去年底籌辦首屆「阿里山百合花季」，展出從荷蘭引進的30多個品種，讓大家了解百合花竟然有這麼多品種。

郝黎明指出，合作社的百合花之所以能全年生產、供貨，受惠於得天獨厚的阿里山地形和氣候條件，合作社溫室分布在海拔1400公尺到1500公尺山區，常年溫度維持10到25度，為克服連作障礙，採收後就會用蒸氣消毒土壤，因而可以不間斷地分區生產，維持穩定的供貨能力。

郝黎明表示，目前合作社仍以交拍賣市場為主，因花卉消費多半跟宗教信仰有關，考慮到年輕世代的信仰行為無法和老一輩比擬，希望能從切花批發轉型，期盼在現有產業基礎下，逐步創造阿里山百合花季的地域品牌，同時以「為自己買一束花」進一步創造阿里山百合品牌與銷售模式，為本土花卉找出新通路。

嘉義縣長翁章梁日前特地參訪百合基地拍攝宣傳影片，翁章梁由花農指導下田種植百合球莖、疏花苞及了解採後的分級包裝，翁章梁強調，花農們不斷精進技術，已讓阿里山百合占有一席之地，也期待未來有更多年輕人投入花卉產業，攜手打造嘉義縣精品花卉品牌。

「花二代」郝黎明以「為自己買一束花」的號召期形塑出生活風格。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣阿里山百合生產合作社生產的重瓣百合。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣阿里山百合生產合作社的品種介紹。（記者蔡宗勳攝）

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