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    澎湖訪古輕旅行 北環南環雙路線3月22日開跑

    湖東村最具特色古早味飯，一嚐就會成主顧。（澎管處提供）

    湖東村最具特色古早味飯，一嚐就會成主顧。（澎管處提供）

    2025/03/11 14:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推出「澎湖四季旅遊」系列活動，首波「訪古季」將於3月22日正式啟動，邀請旅客放慢腳步，走進澎湖農漁村，細品百年人文風華，感受時光流轉中的生活溫度。

    澎管處為帶領旅客深入體驗澎湖的人文歷史與低碳永續旅行方式，特別規劃「訪古輕旅行」1日遊行程，精選2條獨具特色的遊程，其中北環線尋幽秘境.觀潮之旅：從漫遊南寮百年聚落，體驗傳統「雞母狗DIY」；緊接探索網紅打卡秘境-小池角雙曲橋，造訪澎湖最西端「漁翁島燈塔」。

    另外，湖西＋南環線—低碳澎湖‧農漁村體驗：則走訪湖東社區，品嚐「古早味釜鍋飯」，參與「銀合歡木炭DIY」；以及探訪傳統定置漁網文化，體驗漁民日常，帶回澎湖新鮮海味。參加「訪古輕旅行」，分享體驗可拿好禮！將旅途體驗照片，上傳至Facebook，寫下遊程心得並標註指定文字，即可獲得限定版「紀念鴨舌帽」！每梯次分享或按讚數最高的前5名，再加碼贈送 7-ELEVEN 禮券 200 元！

    「訪古輕旅行」遊程限定於3-4月週末出發，共計10梯次，更多詳情請至「澎湖國家風景區管理處」粉絲團及澎湖四季旅遊官網查詢。

    活動聯絡窗口：方小姐02-87939209，楊小姐02-87939257。

    冬訪古季遊程資訊：https://reurl.cc/G57GYv

    遊程報名：https://reurl.cc/96Mbqa

    南寮雞母狗不僅是先民智慧，更具文化傳承意義。（澎管處提供）

    南寮雞母狗不僅是先民智慧，更具文化傳承意義。（澎管處提供）

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