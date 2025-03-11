誇大療效騙很大！新北開罰逾7千萬 食品、化粧品違規廣告占大宗

新北市衛生局今（11）日公布食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告，開罰共1061件，罰鍰總額達7278萬餘元。（記者羅國嘉攝）

2025/03/11 12:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局今（11）日，針對去年轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告進行查處，共裁罰1061件，累計罰鍰金額高達7278萬餘元。此次食品類違規廣告占比最高，其次為化粧品類。違規廣告大多透過網路平台刊登，佔比高達77％，其中許多業者以誇大不實的療效宣傳，如「減肥瘦身」與「除皺」等內容，誤導消費者對產品效果產生不切實際的期待。衛生局表示，將持續加強稽查，對違法業者嚴懲不貸。

食品類占比達71％ 多以網路平台為主

衛生局副局長馬景野指出，2023年查獲2507件違規，並以網路平台為主，達1513件占60％，2024年再查獲1061件違規，且也以網路平台為主，達814件占77％；而去年的違規廣告中以食品類最多，共751件占71％，其次為化粧品類246件占23％，藥品與醫療器材類則為64件占6％。

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馬景野說，統計顯示，違規食品廣告內容多涉及「減肥瘦身」、「改善肌膚」、「提升免疫力、抗癌」等誇大療效；而化粧品則多以「除皺」、「生髮」、「抗痘消炎」為主。此外，部分藥品及醫療器材違規廣告未經審查即刊登，甚至由非藥品或醫療器材業者違法宣傳。

馬景野表示，在食品違規廣告方面，以富家利國際股份有限公司因委託刊播「日本仁丹專利晶球5X特強效常保安康」，及「固樂優全效修護靈活關鍵絕版斷貨組」等產品，分別宣稱「降低腸漏預防壞菌孳生預防腸道癌變」及「全面取代6種骨外科治療手術」，單一違規案件罰款達180萬元，累計裁罰360萬元；其次，青霖國際有限公司因刊登「巴西綠蜂膠（濃縮粉）」廣告，引用期刊文獻誇大療效，如「具有很強的抗腫瘤和化學防癌活性」、「蜂膠可治療感冒及呼吸道感染」，遭裁罰150萬元。

在化粧品違規廣告方面，累計罰鍰最高的是自然奇蹟生物科技股份有限公司，因在網路上誇大「青春照護凝露、私密凝露」等產品的療效，如「消炎、預防感染」、「白帶7-21天內逐漸減少最終消除」，遭裁罰124萬元；其次，台灣艾博行銷有限公司因「璞草園24草本全口腔潔淨慕絲菲常少量」產品於購物頻道宣稱「用了璞草園的牙膏，一星期後口角炎也好了」，遭裁罰61萬元；而群達國際股份有限公司因「日本墨髮美人iPS毛髮NMN復甦煥活精華」產品誇大宣稱「逆轉頭皮老化430％、激活毛囊原基800％、持續增生毛囊母細胞600％」，違反化粧品規範，遭罰14萬元。

勿輕信誇大廣告 消費前「停、看、聽」

馬景野提醒，食品與化粧品皆不具醫療效能，部分業者利用偽科學實驗、醒目看板、使用者心得分享及使用前後對比等手法誇大宣傳，誤導消費者，民眾購買產品時應謹記「停、看、聽」原則。同時，商家與媒體平台在刊登產品廣告前，應先了解相關法規，以免觸法；為提升業者法規意識，衛生局每年均會舉辦廣告法規講習，並於「新北衛什麼」FB粉絲專頁發布衛教資訊，民眾可上衛生局官網查詢最新訊息。

2021年至2024年裁處違規廣告的媒體類別排名。（記者羅國嘉攝）

2024年裁處違規廣告排名。（記者羅國嘉攝）

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