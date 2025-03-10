桃園西廟重建完工還需2年 城隍爺遶境舊城區祈福

桃園西廟城隍爺遶境巡城活動，市長張善政、立委萬美玲等人受邀扛文轎。 （記者鄭淑婷攝）

2025/03/10 16:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區西廟正在進行重建，主體工程已大致完成，完工估計還需2年時間，廟方在重建時開始舉辦城隍爺遶境巡城，今（10）日依例前往新竹城隍廟進香後，再返回桃園遶境舊城區祈福。

市長張善政、立委萬美玲等人受邀出席遶境活動，頒發感謝狀給贊助遶境活動的3組團體，並於起駕後扛文轎（觀世音菩薩）步行一段路，遶境隊伍在西廟重建委員會主任委員游財登帶領下遶境舊城區，西廟與景福宮、鴻福寺、帝君廟為傳統地方4大廟，遶境隊伍途經3廟也進行參禮儀式，並於傍晚前回駕西廟紅壇安座。

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西廟創建於清嘉慶25年（1820年），主祀觀音佛祖，因位於桃園古城西側而得名，1951年因桃園鎮內無城隍爺廟，因此到新竹城隍廟迎請城隍爺入祀，因此西廟也有城隍廟之稱，因年久失修建物老舊、漏水嚴重，歷經波折才於原址拆除重建，工程於2022年4月動工，主體工程已大致完成，接續要進行內部裝修等工程，重建完成還需約2年時間，廟方在重建時開始舉辦城隍爺遶境活動，遶境日期經擲筊決定。

桃園警分局於遶境時協助交通疏導，並於現場進行交安、識詐、婦幼安全宣導，尤其著重於防制酒後駕車，提升交通安全。

桃園西廟城隍爺遶境巡城活動，10日前往新竹城隍廟進香後，再返回桃園遶境舊城區祈福。 （記者鄭淑婷攝）

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