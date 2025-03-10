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    醫療性凍卵凍精補助新進度 國健署：計畫已送入政院

    國健署與醫師、接受試管療程夫妻一起呼籲民眾把握黃金生育期。（圖由國健署提供）

    國健署與醫師、接受試管療程夫妻一起呼籲民眾把握黃金生育期。（圖由國健署提供）

    2025/03/10 16:14

    〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國健署研議醫療性生育保存補助試辦計畫，將針對「女性乳癌」與「男性血癌」患者提供凍卵、凍精補助，婦幼健康組長林宇旋今（10日）表示，相關計畫已送至行政院，適用細節尚待討論，上路時程也未定，經審查後會再對外公布。

    根據2021年國人癌症登記資料，1年新增12.1萬名癌症患者，其中16%介於15至49歲育齡階段，相當於每6人就有1人處於生育年齡；若以乳癌為例，新增個案1萬5448人，育齡階段比率更高達31.33%。

    國健署長吳昭軍先前已指出，醫療性生育保存補助試辦計畫預計先針對「女性乳癌」與「男性血癌」患者，提供凍卵、凍精補助，並比照人工生殖補助作法，女性乳癌患者首次凍卵補助10萬元，男性血癌患者凍精所需費用較低，則是採全額補助，粗估1年經費約1億餘元，約5000至6000名患者適用。

    林宇旋今被問及相關補助進度時表示，計畫已送至行政院，強調必須考量病人安全、保存生殖能力的同時，不能延誤癌症療程，適用細節尚待討論，上路時程未定，經審查後會再對外公布。

    為了幫助計畫生育的民眾建立正確觀念，國健署今日召開衛教記者會，中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜表示，最常見的迷思是「月經規律就代表容易懷孕」，雖然規律的月經通常代表排卵功能正常，並能幫助計算排卵日及受孕時機，是生育的好指標，但不意味著一定容易懷孕，懷孕需要多項條件配合，例如子宮內膜或輸卵管狀況、精子活力、卵子品質等。

    此外，黃貞瑜指出，年輕夫妻不是就不用擔心生育問題，因為生活壓力、不良生活習慣及環境污染等，仍可能影響卵巢與精子功能，進而導致不孕，且即使懷孕產下第1胎，再懷第2胎還是可能受到年齡、健康變化或其他因素影響，導致懷孕困難，稱為「繼發性不孕」，因此若無避孕的正常性生活下，經過1年未懷孕，應及早檢查並尋求醫師協助。

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