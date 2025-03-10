時代的眼淚！彰化接生婆僅剩8人 助產文化快消失了

現今孕婦多選擇在醫院分娩，由婦產科醫師親手迎接新生命，過去農業社會由接生婆協助分娩的助產文化，正逐漸走入歷史。（圖由彰基醫院提供）

2025/03/10 16:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕時代的眼淚！彰化縣接生婆人數銳減，目前僅剩8人，助產文化面臨消失危機，連帶影響的還有已實施24年的《彰化縣助產所收費基準自治條例》，彰化縣衛生局向縣議會提出廢止審議，宣告這段歷史即將畫下句點。

根據統計，彰化縣僅有2名接生婆經營助產所，其他6人則在醫院從事護理或相關醫療工作。隨著現代醫療進步，婦女選擇到醫院生產已成常態，接生婆行業逐漸式微，不少人選擇退休或轉任其他職位，助產文化幾乎成為時代的遺產。

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衛生局長葉彥伯表示，現行《自治條例》自2000年7月7日施行至今，已超過24年，隨著醫療環境與時代變遷，助產服務需求大幅降低，現行條例中的收費項目早已納入全民健保體系，條例已無繼續存在的必要性。

葉彥伯也提到，縣內助產士多數持有護理師執照，平日除協助推廣母乳哺育、生育指導外，也投入整合式健康篩檢，協助進行子宮頸抹片檢查，即使不再執行接生工作，仍持續在醫療領域貢獻專業。

對於即將走入歷史的助產文化，民眾多感不捨。彰化市60歲的李姓婦人回憶，她當年出生時，正是由彰化市接生婆接生，這家助產所早已歇業，「時代真的變了，接生婆是我們這代人的回憶，現在卻要成歷史了，很不捨但只能接受！」

因應醫療環境與時代變遷，《彰化縣助產所收費基準自治條例》已不符現況，彰化縣衛生局在這次縣議會臨時會議，提出廢止審議。（記者張聰秋攝）

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