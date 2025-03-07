澎湖、金門清明連假第二波加班機 3/10上午9時開賣

清明節連假航空公司規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供2378個座位數，金門航線提供1156個座位數，總計提供3534個座位數。圖為澎湖機場。（資料照）

2025/03/07 13:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕清明節連假將在四月初開始，交通部民航局今天（7日）表示，目前需求較高之澎湖及金門航線已規劃第二波加班機，並將於3月10日（週一）上午9時統一開放訂位。

今年清明節離島管制航線包括澎湖、金門、馬祖已在2月10日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供2378個座位數，金門航線提供1156個座位數，總計提供3534個座位數。

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民航局提醒，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，例如3月10日訂票者，應於3月12日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局再次提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

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