第10屆新北市環境教育獎徵選起跑 19日舉辦說明會

第10屆新北市環境教育獎說明會將邀請財團法人看見．齊柏林基金會分享獲獎經驗。（新北市環保局提供）

2025/03/07 12:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕2025「第10屆新北市環境教育獎」徵選活動即將啟動，並將於19日在新北市政府舉辦參獎說明會，即日起開放網路報名，主辦的新北市環保局表示，徵選將分為團體組、民營事業組、學校組、機關、公營事業機構或政府捐助基金累計超過50%之財團法人、社區及個人組共6個組別。

環保局表示，國家環境教育獎為環境部發起每2年辦理1次的徵選活動，由各地方縣市政府先進行初審，單位或個人經過初審獲得特優者即可代表該縣市角逐最高榮譽殊榮，「第10屆新北市環境教育獎」參選報名時間，將自4月1日起至5月31日止，由環保局受理報名並辦理初審。

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主辦單位為使各界瞭解評分項目、參選資格及如何填寫報名表，環保局規劃於19日下午2點在新北市政府307簡報室舉辦說明會，會中將邀請評審委員以審查視角分享評審項目的重點與特色，並由獲得第9屆國家環境教育獎團體組優等的得獎單位進行經驗分享。

第10屆新北市環境教育獎說明會採線上網路報名，即日起請至新北市政府環境保護局網站首頁/活動報名/「第10屆新北市環境教育獎說明會」填寫報名表，另說明會上的相關資訊以及其他徵選訊息可參考第10屆新北市環境教育獎獎勵計畫網頁。

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