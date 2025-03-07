4縣市大雨特報！各地水氣增多 低溫下探10度

今天（7日）各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署持續對北北基及花蓮發布大雨特報，白天開始隨著新一波華南雲雨區東移，降雨逐漸增多，中部以北、宜花地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。（資料照）

2025/03/07 07:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，大陸冷氣團影響，今天（7日）各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨本島平地最低溫在新北市石碇區為10.3度，連江縣南竿鄉則是下探到8.1度。其中苗栗縣亮橙燈，局部地區有持續出現10度左右或以下氣溫的機率，金門縣也可能出現10度以下氣溫。

受東北風影響，氣象署持續對北北基及花蓮發布大雨特報，白天開始隨著新一波華南雲雨區東移，降雨逐漸增多，中部以北、宜花地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。明日清晨中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。

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氣象署也對新北以南等16縣市發布陸上強風特報，其中台中市、屏東縣、澎湖縣亮橙色燈號，有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。台南以北、花蓮、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8級以上強陣風。

沿海天氣方面，今日基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，清晨宜蘭蘇澳已觀測到3.1米的浪高。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週日大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地早晚仍涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一至下週三東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；台南以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

下週四鋒面位於台灣北部海面；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。。

下週五至下下週日鋒面逐漸接近及通過、東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 16 14 ~ 17 16 ~ 22 16 ~ 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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