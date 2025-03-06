台中首例！豐西里活動中心開工 1樓將規劃店鋪收取「權利金」

台中市豐原區豐西里活動中心開工祈福典禮。（記者張軒哲攝）

2025/03/06 16:35

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區豐西里市民活動中心興建案，民政局今（6日）舉行開工祈福典禮，預計明年完工。其中1樓將規劃為店鋪，更是全市首例，將由公所委外經營管理，並收取「權利金」作為維護管理財源之一。

台中市豐原區豐西里缺乏寬敞舒適的活動中心，市府籌編預算，並爭取衛福部前瞻建設計畫補助，投入總經費近6303萬元，今天舉行開工典禮。

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今日活動，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、市議員張瀞分、謝志忠、陳本添、陳清龍、民政局長吳世瑋、社會局長廖靜芝、豐原區長洪峰明、神岡區長梁益明、豐原戶所主任夏秀琴、豐西里長葉明昌及在地各里長均出席，市議員邱愛珊也派員到場致意。

民政局長吳世瑋指出，豐原區豐西里過去一直沒有活動中心，里民辦活動只能在土地公廟前舉行，平時也無法安排常態性的社福活動，相當不便，感謝市議員張瀞分及豐西里長葉明昌積極協助市府尋覓興建基地，以及立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔為台中在中央奔走，協助公所順利完成國有土地有償撥用，齊力活化國有土地並推進地方建設。

豐西里市民活動中心共4層樓，其中1樓將規劃為店鋪，2樓則設置「公設民營托嬰中心」，滿足地方托育需求；3樓將有社會局所屬「豐原區家庭福利服務中心」進駐，提供市民整合性社會福利服務；而4樓里民活動中心則設有寬敞舒適的活動空間，將成為里民休閒育樂及聚會活動的最佳場所。

江啟臣表示，豐西里市民活動中心如願尋覓適宜用地啟動興建，市府特別規劃托嬰中並進駐家庭福利服務中心，完善利用及活化市民活動中心的功能。洪峰明表示，豐西里市民活動中心總樓地板面積992.25平方公尺，並以「垂直聚落」作為發想，立面外觀與空間上，導入當地的風土人文，營造「可遊」、「可觀」、「可憩」的意象。

豐西里市民活動中心完工模擬圖。（台中市府提供）

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