可容納1.5萬人！台中巨蛋主場館今年招商 預計2031年營運

台中巨蛋去年動工，今年將招商，預定2030年完工。（台中巨蛋模擬圖）

2025/03/06 12:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天（5日）會見民眾黨主席黃國昌時談到台中巨蛋，進度引發外界關心；台中市運動局指出，台中巨蛋去年開工，土方開挖作業進度已突破8成，更已提早進場安裝施工構台，預計今年完成開挖作業及地下層B4結構體，預計2030年完工、2031年啟用營運。

盧秀燕2月底曾到日本參訪4座不同的巨蛋場館，目前興建中的台中巨蛋可容納1萬5千人，興建經費100億元。

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台中市運動局表示，台中為全國第二大城，但缺乏大型室內展演空間與專業運動賽事場地，台中巨蛋2024年3月11日動工，預計2030年完工，2031年啟用營運，預計今年啟動招商作業，盼透過民間投資與政府攜手合作，達到永續營運，未來將是大中部地區人潮匯聚接、軌國際舞台的新地標。

台中巨蛋基地面積約7萬平方公尺，以國際賽事規格規劃，採主、副場館雙蛋設計，包含地下4層、主場館地上4層、副場館地上3層，定位為多功能體育館，為全台首座納入聲學設計的場館，可將餘響時間控制在2秒內。

主場館最多可容納1萬5500名觀眾，符合籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動等國際級運動賽事的標準場地要求；副場館設有3000個座位，適用於練習、熱身或初賽等用途，同時也適合舉辦小型表演、商展、發表會及小型粉絲簽唱會等活動，透過靈活運用主副場館，將大幅提升多元功能與營運效率。

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