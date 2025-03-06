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    茶及咖啡飄香德國 台灣ITB柏林國際旅展秀旅遊魅力

    台灣觀光代表團赴德國柏林國際旅展參展，於台灣館宣傳台灣旅遊。（觀光署提供）

    台灣觀光代表團赴德國柏林國際旅展參展，於台灣館宣傳台灣旅遊。（觀光署提供）

    2025/03/06 12:17

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署率領台灣觀光代表團參加全球最大B2B旅遊展會「德國柏林國際旅展」（ITB Berlin），並於3月5日舉辦「Happy Hour」交流活動，吸引逾百位德國旅遊業者與媒體共襄盛舉。

    駐德國台北代表處大使謝志偉、觀光署阿里山國家風景區管理處處長黃勢芳，以及柏林邦議員Jian Omar等多位德國國會議員親臨現場，日本駐德大使館公使Kunihiko Kawazu亦到場支持。

    謝志偉致詞強調，台灣不僅擁有壯麗的自然風光與深厚的文化底蘊，更提供多元且獨特的旅遊體驗，他特別推薦台灣的高山茶、精品咖啡、威士忌及美食，邀請各界親身體驗台灣魅力。

    黃勢芳分享，2024年歐洲來台旅客恢復至疫情前九成，其中德國為最大客源市場，來台人數超越疫情前水準，觀光目的別更大幅成長23.48%，顯示台灣對歐洲旅客的強大吸引力。德國友台議員Jian Omar則盛讚台灣是充滿活力的民主國家，傳統與現代、自然與創新在此和諧交融。

    本次呼應大會「The World of Travel Lives Here」的主題，台灣館以獨特「茶驛站」概念，融合台灣引以為傲的飲品文化，營造溫馨舒適的洽談空間，館內也結合鐵道旅遊意象與自然人文之美。

    除了柏林旅展，台灣代表團3月3日首度造訪奧地利維也納，舉辦B2B台灣觀光推廣會，成功吸引當地30位業者參與，維也納作為中歐樞紐，加上直飛航班的便利性，是拓展奧地利市場基礎。

    台灣觀光代表團於德國柏林國際旅展介紹精品咖啡，引起旅展旅客興趣。（觀光署提供）

    台灣觀光代表團於德國柏林國際旅展介紹精品咖啡，引起旅展旅客興趣。（觀光署提供）

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